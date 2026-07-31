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Bareily News: किशोरी से छेड़खानी, विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर में, एक 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी युवक ने परेशान किया। आरोपी ने किशोरी को दबोचकर उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। किशोरी ने परिवार को बताया, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Bareily News: किशोरी से छेड़खानी, विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। गांव की 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोस का युवक छेड़खानी कर रहा था। गुरुवार को उसने किशोरी को दबोच लिया। किशोरी ने चीख पुकार की। आरोपी ने उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। किशोरी ने परिवार वालों को मामले की जानकारी दी तो परिजन बेटी को लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपी कमल पर मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

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