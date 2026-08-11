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Bareily News: पड़ोसी किशोर ने छह साल के बच्चे से किया कुकर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में एक 14 साल के किशोर पर 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलने पर बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बच्चे ने बताया कि उसे धमकी देकर यह अपराध कराया गया।

Bareily News: पड़ोसी किशोर ने छह साल के बच्चे से किया कुकर्म

Bareily News: बरेली। पड़ोस में रहने वाले किशोर ने छह साल के बच्चे को झाड़ियों में ले जाकर कुकर्म किया। बच्चे की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी हिरासत में ले लिया है। बारादरी क्षेत्र की महिला ने पुलिस को बताया कि रविवार रात करीब 9:30 बजे पड़ोस में रहने वाला 14 साल का लड़का उनके बेटे को बहलाकर ले गया। काफी देर तक वह नहीं लौटा तो वे लोग खोजबीन करने लगे। इसी दौरान घर के पीछे झाड़ियों में वह खून से लथपथ हालत में मिला। बच्चे ने बताया कि पड़ोसी लड़के ने उसके साथ गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

वह बच्चे को लेकर बारादरी थाने पहुंचीं तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया।

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