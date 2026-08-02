Bareily News: 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गए तीन सगे भाई
Bareily News: आंवला के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के भगा ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन भाई उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। जब परिवार खेत से घर लौटा, तब लड़की गायब मिली और घर से 5,000 रुपये, चांदी के गहने भी चोरी हो गए थे।
Bareily News: आंवला। थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और बंधक बनाकर रखने के आरोप की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।एक व्यक्ति ने आंवला पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे वह और उनकी पत्नी खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। घर पर उनकी 14 वर्षीय पुत्री अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान थाना कैंट क्षेत्र के एक गांव निवासी तीन भाई उनके घर पहुंचे और किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। शाम को जब परिजन खेत से घर लौटे तो बेटी गायब मिली।
खोजबीन करने पर पता चला कि अलमारी में रखे 5,000 रुपये नकद, 250 ग्राम वजन की चांदी की हंसुली, करधनी, चेन और कड़ुआ भी गायब थे।
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