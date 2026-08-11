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Bareily News: आंवला में जुआ खेलते 13 आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: पुलिस ने रविवार देर रात रामवाटिका कॉलोनी के एक मकान से 13 जुआरियों को रंगेहाथ पकड़ा है। मौके से दो लाख 54 हजार रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं।

Bareily News: आंवला में जुआ खेलते 13 आरोपी गिरफ्तार

Bareily News: आंवला। पुलिस ने रविवार देर रात रामवाटिका कॉलोनी के एक मकान से 13 जुआरियों को रंगेहाथ पकड़ा है। मौके से दो लाख 54 हजार रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने रामवाटिका कॉलोनी में एक मकान में छापेमारी की। पकड़े गए आरोपितों में आकाश, किशोर, अनीत, शिवम, मुखबीर, शारिक, मो. आसिफ, सुरजीत, तहजीबुल, मनोज, हाशिम, विवेक और उमर शामिल हैं। सभी बदायूं जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कई पर मुकदमे भी दर्ज हैं। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। टीम में कस्बा इंचार्ज नितिन शर्मा, एसआई राजेश रावत, हेड कांस्टेबल जफरूददीन, कामेश्वर सिंह, पवन कुमार, उज्जवल आदि शामिल रहे।

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