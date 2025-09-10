BDA VC Dr A Manikandan honored in Lucknow for better development projects in Bareilly बरेली में बेहतर विकास परियोजनाओं के लिए बीडीए वीसी लखनऊ में सम्मानित, Bareily Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, बरेली, वरिष्ठ संवाददाताWed, 10 Sep 2025 12:46 PM
बीडीए वीसी डॉ. ए. मणिकंडन को योजनाबद्ध विकास कार्यों और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के प्रयासों के लिए राज्य स्तरीय मंच पर बड़ी सराहना मिली है। लखनऊ में आयोजित इन्वेस्ट यूपी-2025 कार्यक्रम के दौरान उन्हें प्रभावी नेतृत्व और नवाचार पूर्ण बेहतर विकास परियोजनाओं के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और उनकी टीम की ओर से प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में राज्य सरकार, उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं ने बरेली को उत्तर प्रदेश में निवेश के नए आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित करने में बीडीए की भूमिका को सराहा। कार्यक्रम में यह बताया गया कि बरेली विकास प्राधिकरण ने किस प्रकार निवेशकों को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई डिजिटल पहल की हैं, जिनमें ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति प्रणाली और वन विंडो सिस्टम प्रमुख हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से निवेशकों को एक ही छत के नीचे आवश्यक अनुमोदन, मंजूरी और सेवा प्रदान की जाती है, जिससे परियोजनाओं की प्रक्रिया सरल और त्वरित बनती है।

डॉ. ए. मणिकंडन ने इस सम्मान को बीडीए की पूरी टीम और शहरवासियों की सहभागिता का परिणाम बताते हुए कहा, ‘यह हमारे लिए गर्व की बात है कि बीडीए के प्रयासों को राज्य स्तरीय मंच पर मान्यता मिली। हम आने वाले समय में निवेशकों के लिए और बेहतर माहौल तैयार करेंगे। हमारा उद्देश्य बरेली को राज्य के तेजी से विकसित होते शहरों में शामिल करना है।

बीडीए वीसी लखनऊ में सम्मानित

बीडीए ने बेहतर की बुनियादी सुविधाएं

बीडीए ने बरेली में सड़क, जलापूर्ति, नाली और भवन निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। इन परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे आम नागरिक भी अपनी परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की पहल से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है और निवेशकों को भरोसा मिला है।

प्रदेश में नया निवेश केंद्र बन रहा बरेली

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने यह भी माना कि बीडीए की कार्यशैली और निवेश-हित परियोजनाओं को देखकर कई बड़ी कंपनियों ने बरेली में रियल एस्टेट, आईटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की रुचि दिखाई है। इन्वेस्ट यूपी के मंच पर यह विचार व्यक्त किया गया कि आने वाले वर्षों में बरेली उत्तर प्रदेश का नया निवेश केंद्र बन सकता है।

इन कार्यों को मंच से सराहा गया

ईज ऑफ डूइंग
वन विंडो सिस्टम
ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति प्रणाली
डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम
निवेशकों के लिए बेहतर माहौल
