दक्षिण कोरिया के जरिए अब पूरी दुनिया में महकेगा बरेली का परफ्यूम, जानिए कैसे

Mar 03, 2026 07:04 pm ISTPankaj Kumar Wats हिन्दुस्तान, बरेली, मुख्य संवाददाता
भारत की सुगंध अब वैश्विक बाजार में नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रही है। बरेली रीजन की प्रमुख निर्यातक कंपनी एरोमेटिक एंड एलाइड के साथ हुए एक अहम अंतरराष्ट्रीय करार के जरिए अब हिन्दुस्तान का परफ्यूम दक्षिण कोरिया के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस पहल के तहत दक्षिण कोरिया में एक विशेष परफ्यूमरी स्कूल खोला जाएगा, जहां युवाओं को परफ्यूम निर्माण की आधुनिक तकनीक सिखाकर, उन्हें उद्यमी बनने के लिए तैयार किया जाएगा।

यह करार जापान में 27 और 28 फरवरी को आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ। सम्मेलन में शामिल दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधियों और बरेली की एरोमेटिक एंड एलाइड कंपनी के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद भारतीय सुगंध उद्योग को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की दिशा में नई संभावनाएं खुल गई हैं। प्रस्तावित परफ्यूमरी स्कूल में भारत में फूलों की खुशबू से तैयार किए जा रहे करीब 45 विशेष प्रकार के सुगंधित उत्पादों की परफ्यूमरी बनाने की तकनीक सिखाई जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में गुलाब, खस, चमेली और अन्य सुगंधित फूलों से तैयार होने वाले अरोमा उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। ऐसे में इस स्कूल के माध्यम से न केवल तकनीकी ज्ञान साझा किया जाएगा, बल्कि भारतीय सुगंध उत्पादों की विशेषताओं को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

जापान में परफ्यूमरी के बारे में जानकारी देते गौरव मित्तल।

एक मंच पर मिलेंगे परफ्यू व्यवसाय से जुड़े उद्यमी

अपने तरह के इस पहले संस्थान में देश और विदेश के निर्यातकों, सुगंध विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़े उद्यमियों को एक ही मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। यहां उन्हें भारतीय परफ्यूम और अरोमा उत्पादों की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया और उनके वैश्विक बाजार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

जापान में परफ्यूमरी से जुड़े छात्रों को जानकारी देते गौरव मित्तल।

भारत सरकार के एरोमा मिशन से रूबरू होगी दुनिया

इसके साथ ही भारत सरकार के एरोमा मिशन के तहत किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाए, तो इससे किसानों को भी सीधा लाभ मिल सकता है।

जापान में डेलीगेट्स के साथ गौरव मित्तल।

इस पहल से न केवल भारतीय परफ्यूम उद्योग को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि बरेली समेत देश के सुगंध उत्पादक क्षेत्रों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

