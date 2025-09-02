जरी-जरदोजी के हुनर से बदले घर के हालात, बरेली के गुरमीत का गरीबी से अमीरी का सफर

बरेली में गुरमीत सिंह जरी-जरदोजी के बिजनेस में बड़ा नाम बन चुके हैं। हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब उनसे घर के खर्च जुटाना मुश्किल था। पर आज वो तंगी से तरक्की के सफर के एक उदाहरण बन चुके हैं।

कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे गुरमीत सिंह आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। हालात ने उन्हें मजबूर किया तो उन्होंने रोजी-रोटी के लिए जरी-जरदोजी का काम चुना। जो काम कभी उन्होंने छोटे स्तर पर शुरू किया, आज वही उनके परिवार को सम्मान और खुशहाली की ओर ले आया है। किला निवासी गुरमीत बताते हैं कि परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही थी। रोजमर्रा के खर्च भी मुश्किल थे। ऐसे में उन्होंने तय किया कि वो अपने हुनर को ही रोजगार बनाएंगे। पारंपरिक कढ़ाई-कला में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने जरी-जरदोजी को ही आजीविका का जरिया बनाया।

शुरुआत छोटे पैमाने पर हुई। कुछ गिने-चुने ऑर्डर मिलते और काम भी मामूली पैसों का होता। धीरे-धीरे उनके हुनर ने बाजार में पहचान बनानी शुरू कर दी। मेहनत और लगन से बने उनके डिजाइनों की डिमांड बढ़ी तो ग्राहकों का दायरा भी फैला। साल 2018 में इन्होंने गुरमीत फ्यूजन नाम से अपनी एक कंपनी भी खोल ली।

अब तो विदेश तक जाने लगे उत्पाद जिला उद्योग केंद्र की मदद और खुद की मेहनत से गुरमीत का काम बरेली से देश-विदेश तक पहुंच गया। आज गुरमीत के तैयार जरी के कपड़े न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी खूब बिक रहे हैं। आर्थिक तरक्की ने परिवार की तस्वीर बदल दी। पहले बच्चों की पढ़ाई अधूरी रहने का डर था, वहीं अब वे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।