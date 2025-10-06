बरेली बवाल: बुलडोजर दिखते ही सामान बटोरने लगे दुकानदार, बीडीए ने सील किया मैरिज होम

26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई अभी थमी नहीं है। सोमवार को नगर निगम और बीडीए ने कार्रवाई की। नगर निगम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया तो वहीं बीडीए ने उपद्रवियों की संपत्तियों को सील किया।

26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई अभी थमी नहीं है। सोमवार को नगर निगम और बीडीए ने कार्रवाई की। नगर निगम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया तो वहीं बीडीए ने उपद्रवियों की संपत्तियों को सील किया। बुलडोजर को देखकर दुकानदारों ने खुद ही सामान समेट लिया। नगर निगम ने अभियान के तहत सड़क के दोनों साइड पर अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई शुरू की तो अफरा तरफी का माहौल बन गया। रोड पर जाम लगा गया। लगातार हो रही इस कार्रवाई से उपद्रवियों में हड़कंप मचा है।

सोमवार को नगर निगम की टीम ने किला क्षेत्र के कटघर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। न्यू कटघर मार्केट में 34 से अधिक दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अवैध निर्माण कर रखा था। निगम ने मौके पर पहुंचकर कब्जे को हटवाया। जैसे ही नगर निगम का बुलडोजर न्यू कटघर पहुंचा, क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने खुद ही सामान समेटना शुरू कर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर सार्वजनिक रास्ता संकरा कर दिया गया था, जिससे आम लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही थी।कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। निगम ने साफ कहा कि शहर में कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी तरह आगे भी अभियान चलता रहेगा।