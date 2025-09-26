बरेली बवाल: मौलाना तौकीर के वीडियो ने कराया बवाल, अधिकारी बोले-नजीर बन जाएगी कार्रवाई

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने 21 सितंबर को वीडियो संदेश जारी कर कानपुर में अपने समाज के युवाओं पर झूठी कार्रवाई का आरोप लगाकर 26 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने 21 सितंबर को वीडियो संदेश जारी कर कानपुर में अपने समाज के युवाओं पर झूठी कार्रवाई का आरोप लगाकर 26 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इसके बाद गुरुवार रात अनुमति न मिलने का हवाला देकर इस प्रदर्शन को रद्द कर दिया। मगर शुक्रवार सुबह मौलाना ने फिर एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से इस्लामिया मैदान आने की अपील कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद ही नमाज के बाद वहां भीड़ जुटने लगी। इसी दौरान भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अफसरों का कहना है कि उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई कर नजीर पेश की जाएगी।

मौलाना तौकीर रजा का 26 सितंबर को प्रदर्शन संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस-प्रशासन ने स्थिति से निपटने की तैयारियां शुरू कर दीं। साथ ही वार्ता के जरिये भी प्रदर्शन को टालने की कवायद शुरू कर दी गई। पुलिस-प्रशासन ने मौलाना को अवगत कराया कि जनपद में धारा 163 लागू है, जिसके चलते इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसको स्वीकार करते हुए गुरुवार देर रात आईएमसी के पदाधिकारियों की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द करने के साथ ही लोगों से इस्लामियां ग्राउंड न पहुंचने की अपील की गई। इस अपील में यह भी कहा गया कि जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे।

इस आश्वासन के बाद प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस ली। मगर शुक्रवार सुबह ही मौलाना तौकीर ने दूसरा वीडियो जारी कर दिया। इसमें आईएमसी के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी पत्र को फर्जी बता दिया। उन्होंने लोगों से जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने और पैदल मार्च में शामिल होने की अपील की। यह वीडियो वायरल होते ही पुलिस की सक्रियता बढ़ गई। जैसे-जैसे नमाज का समय नजदीक आने लगा पूरे शहर से लोग भीड़ की शक्ल में आई लव मुहम्मद लिखे पोस्टर-बैनर लेकर इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़ने लगे।

धोखा पड़ा भारी, खलील तिराहे पर हुआ लाठीचार्ज मौलाना तौकीर रजा आमतौर पर शुक्रवार को ही ऐसे आयोजन का भीड़ जमा करते हैं और कुछ देर हंगामे के बाद माहौल सामान्य हो जाता है। इस बार भी ऐसे ही मैसेज से लोगों को कोई बवाल की उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से बड़ी तादात में बच्चे, युवा और बुजुर्ग नमाज पढ़ने के बाद इस्लामिया ग्राउंड की ओर जाने लगे। बिहारीपुर ढाल स्थित खलील तिराहा स्कूल के पास पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की तो वे आक्रामक होकर विवाद करने लगे। पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया तो उग्र भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और उपद्रवी गिरते-पड़ते भागने लगे। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे खड़ी दो बाइक तोड़ दीं। डॉ. सुधांशु सक्सेना के डेंटल क्लीनिक में जबरन घुसने की कोशिश में वहां भी तोड़फोड़ कर दी गई। मगर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर सभी उपद्रवियों को काफी दूर तक दौड़ाया और गलियों में खदेड़ दिया। कुछ देर के लिए खलील तिराहा चौराहे पर अफरातफरी के हालात बन गए।

सिविल लाइंस में कई जगह किया बवाल खलील तिराहा के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और फिर कई जगह बवाल की कोशिश की गई। कुछ खुराफातियों ने इस्लामिया मार्केट स्थित नौमहला मस्जिद के बाहर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी फटकारकर खदेड़ दिया। फिर कुतुबखाना की ओर से आई भीड़ ने नावल्टी चौराहे पर बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की तो यहां मौजूद एसपी साउथ अंशिका वर्मा के आदेश पर सभी को महादेव सेतु पर दौड़ा दिया गया। पुल पर चढ़कर उन्होंने पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर यहां से भी खदेड़ दिया।

गलियों से किया पथराव तो छोड़े आंसू गैस के गोले महादेव सेतु से उपद्रवी खदेड़े गए तो आजमनगर की ओर से आए उपद्रवियों ने एसपी सिटी पर महादेव सेतु के नीचे पथराव कर दिया। ये सभी एक गली से होकर वहां पहुंचे थे, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर सभी को खदेड़ दिया। यहां भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर किसी को आजमनगर से सिविल लाइंस की ओर आने नहीं दिया गया।