यूपी के इस शहर को मिलेगी 4000 करोड़ की सौगात, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, तैयारी में जुटा प्रशासन

Bareilly News: यूपी के बरेली को जल्द ही बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। बीडीए प्रदेश में पहली बार करीब 4000 करोड़ रुपये की लागत से दो टाउनशिप लांच करने जा रहा है। इन परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान करीब 6000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। प्रशासन और बीडीए सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। लखनऊ से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग हुई जिसमें बीडीए की दोनों टाउनशिप और रामायण वाटिका के बारे में जानकारी ली गई है। गुरुवार को बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। दिशा निर्देश दिए है कि किसी तरह की कार्य में अनदेखी न हो। उन्होंने कहा बीडीए की इन परियोजनाओं से शहर के विकास को गति मिलेगी।

रामायण वाटिका के खुलने का इंतजार, 20 रुपये में मिलेगा प्रवेश शहर में तैयार की गई रामायण वाटिका के उद्घाटन का लोगों को इंतजार है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रस्तावित बरेली दौरे के दौरान रामायण वाटिका का उद्घाटन करेंगे। बीडीए उद्घाटन की तैयारियों में जुटा है। वाटिका को रंग-रोगन, आकर्षक लाइटिंग और विभिन्न प्रकार की फूलों की सजावट से संवारने का काम तेजी से किया जा रहा है। शहर के लोग भी रामायण वाटिका को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं और इसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उद्घाटन के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहां प्रवेश के लिए वयस्कों के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये का टिकट निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजन पर बरेली विकास प्राधिकरण तमाम जनता हित की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। रामायण वाटिका से लेकर टाउनशिप जैसी योजनाओं का तोहफा लोगों को मिलेगा।