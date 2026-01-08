Hindustan Hindi News
बंद पड़े सरकारी स्कूल को एक शिक्षक ने पीएम श्री के दर्जा तक पहुंचाया, 10 साल में ही बदल दी सूरत

बंद पड़े सरकारी स्कूल को एक शिक्षक ने पीएम श्री के दर्जा तक पहुंचाया, 10 साल में ही बदल दी सूरत

संक्षेप:

बरेली के एक बंद पड़े स्कूल को दस साल में एक शिक्षक ने अपनी मेहनत और लगन से इतना बेहतर कर दिया कि विद्यार्थियों की संख्या 36 से 429 तक पहुंच गई। स्कूल को पीएम श्री विद्यालय का दर्जा भी मिल गया है।

Jan 08, 2026 09:11 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, बरेली
सरकारी स्कूलों की बदहाली की शिकायतें आम हैं, लेकिन इच्छाशक्ति और समर्पण हो तो तस्वीर बदली जा सकती है। इसका जीवंत उदाहरण है उच्च प्राथमिक विद्यालय, टांडा। यहां एक समय ताले लटके थे, लेकिन आज यह स्कूल जिले के टॉप 5 विद्यालयों में गिना जाता है। इस बदलाव के पीछे है गणित शिक्षक सुरेश कुमार की मेहनत। सुरेश ने एक बंद पड़े स्कूल को न सिर्फ दोबारा जीवंत किया, बल्कि अपनी लगन से उसे पीएम श्री विद्यालय का दर्जा भी दिलवा दिया। 21 सितंबर 2015 को जब सुरेश की तैनाती हुई थी, उस समय यह स्कूल बंद पड़ा था।

जब स्कूल दोबारा खुला तो मात्र 36 छात्रों ने ही प्रवेश लिया। स्कूल की हालत बेहद खराब थी। न चहारदीवारी थी, न ठीक-ठाक गेट। फर्श और दीवारें भी जर्जर थीं। बरामदे और कक्षाओं में गोबर पड़ा रहता था। जर्जर शौचालय उपयोग के लायक नहीं थे। ऐसे माहौल में बच्चों और अभिभावकों का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती थी। सुरेश ने बदलाव की ठानी। सबसे पहले उन्होंने विद्यालय की मरम्मत कराई। खिड़कियों और दरवाजों को दुरुस्त कराया। टूटे गेट सही कराए और परिसर से जानवरों को हटवाया। नया शौचालय बनवाया। स्कूल की रंगाई-पुताई कराई गई। खेल मैदान को ट्रैक्टर चलवाकर समतल कराया गया, ताकि बच्चों को खेलकूद का भी माहौल मिल सके।

36 से बढ़कर 429 पहुंची छात्र संख्या

सुरेश के प्रयासों का असर जल्द दिखने लगा। अगले सत्र में छात्र संख्या 36 से बढ़कर 65 हो गई। लगातार 5 वर्षों तक सुरेश ने एकल शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता और अनुशासन में लगातार सुधार होता गया। नतीजतन छात्र संख्या बढ़कर 167 तक पहुंच गई। बाद में संविलयन के बाद विद्यार्थियों की संख्या 429 हो चुकी है।

Bareilly Tanda School 01

कई प्रतियोगिताओं में अवार्ड जीत चुके हैं स्कूल के छात्र

स्कूल का शैक्षिक स्तर इतना बेहतर हो गया है कि यहां के छात्र-छात्रा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इंस्पायर अवार्ड, राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा (एनएमएमएस) और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय परीक्षा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। खेलकूद की गतिविधियों में भी छात्रों ने जिले और क्षेत्र स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। सुरेश के निरंतर प्रयासों और विद्यालय की उपलब्धियों को देखते हुए पिछले वर्ष स्कूल का चयन पीएम श्री योजना के तहत किया गया। आज यह विद्यालय जिले के टॉप 5 स्कूलों में शामिल है। पीएम श्री विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किए गए कार्यों के चलते सुरेश को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया।

Bareilly Tanda School 03

विद्यालय के दो अन्य शिक्षक भी हुए सम्मानित

विद्यालय की सफलता एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही। स्कूल की सहायक अध्यापिका अमिता त्रिवेदी का पंचम राज्य स्तरीय कला, क्राफ्ट एवं पपेट्री प्रतियोगिता में जूनियर विज्ञान वर्ग में राज्य स्तर पर चयन हुआ। सहायक अध्यापक अवनीश कुमार उपाध्याय को मिशन शिक्षण संवाद की राज्य स्तरीय कार्यशाला में सम्मानित किया गया।

Bareilly Tanda School 03
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Inspirational News Bareilly Bareilly News अन्य..
