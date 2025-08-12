Bareilly student Krishan Saxena develops Pollution Catcher Machine Model selected in CBSE Exhibition files Patent बरेली में दसवीं के छात्र कृष्णा ने बना दी प्रदूषण कम करने वाली मशीन, पेटेंट फाइल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दसवीं के छात्र कृष्णा सक्सेना की बनाई मशीन हवा साफ कर रही है और सामने से एक्यूआई घटता दिख रहा है। चार सदस्यों की उच्च स्तरीय परीक्षण समिति ने फील्ड परीक्षण के बाद मॉडल पर मुहर लगाई।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, अंकित शुक्ल, बरेलीTue, 12 Aug 2025 04:12 PM
देश भर में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। एयर पॉल्यूशन से राहत दिलाने के लिए बरेली के एक छात्र ने प्रदूषण कैचर यंत्र बनाया है। चार सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति ने फील्ड परीक्षण के दौरान इस यंत्र को प्राथमिक तौर पर सफल बताया है। अधिक परिष्कृत परिणाम के लिए अब छात्र को उच्च तकनीकी संस्थानों से मदद दिलाई जाएगी। बीबीएल स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र कृष्णा सक्सेना ने प्रदूषण कैचर मॉडल विकसित किया है।

कृष्णा सक्सेना के मुताबिक इस पोर्टेबल मॉडल को चौराहों और उद्योगों की चिमनी पर लगाया जा सकता है। इसके एक पंखे से दूषित हवा मशीन में प्रवेश करेगी। अंदर पेट्रोलियम जैली लगी है, जिसमें दूषित कण चिपक जाएंगे और दूसरी तरफ से शुद्ध हवा निकलेगी। यंत्र में एक्यूआई सेंसर भी लगाया गया है। जीपीएस से लैस कैमरे से आसपास कचरा जलते ही यंत्र को सूचना आ जाएगी। यह प्रोजेक्ट सीबीएसई की विज्ञान प्रदर्शनी और इंस्पायर मानक में जिला और मंडल के लेवल पर चयनित हो गया है। अब यह प्रदेश प्रदर्शनी में जाएगा।

उच्च स्तरीय परीक्षण समिति ने लगाई मोहर

बीते दिनों सीडीओ ने इस प्रोजेक्ट के फील्ड परीक्षण का आदेश दिया था। बरेली डीआईओएस की मौजूदगी में चार सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति ने एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में इस यंत्र का परीक्षण किया। समिति में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के एक-एक असिस्टेंट प्रोफेसर और जीव विज्ञान व भौतिक विज्ञान के एक-एक प्रवक्ता शामिल थे। परीक्षण में वायु शुद्धिकरण के संबंध में मॉडल की कार्यप्रणाली संतोषजनक पाई गई। एक्यूआई को एलसीडी पर कम होते हुए दर्ज किया गया।

समिति की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद डीआईओएस ने शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। उन्होंने वरीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि इस मॉडल में और अधिक सुधार के लिए किसी उच्च तकनीकी संस्थान का सहयोग लिया जाए। छात्र को तकनीकी सहयोग मिलने पर और अधिक परिष्कृत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

मॉडल पेटेंट कराने को किया आवेदन

कृष्णा सक्सेना ने बताया कि उन्होंने इस मॉडल का पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया है। यदि तकनीकी और वित्तीय सहायता मिले तो वे मॉडल को काफी अपग्रेड कर सकते हैं। सक्सेना ने बताया कि मॉडल को तैयार करने में मेंटर जलज सक्सेना ने उनका मार्गदर्शन किया है।

