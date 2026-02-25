ड्यूटी छोड़कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे पुलिसकर्मी, एसएसपी ने सात को किया सस्पेंड

ड्यूटी छोड़कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे पुलिसकर्मी, एसएसपी ने सात को किया सस्पेंड
बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप में सात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर ड्यूटी से गायब रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का आरेप है।
यूपी के बरेली में ड्यूटी से गैरहाजिर होकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सिपाहियों समेत सात पुलिसकर्मियों पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप में तीन आरक्षी और तीन मुख्य आरक्षियों को निलंबित कर दिया है। एक रिक्रूट आरक्षी को चयन निरस्त करने का नोटिस जारी किया गया है।
एसएसपी कार्यालय को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई पुलिसकर्मी स्वीकृत अवकाश समाप्त होने के बाद भी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। काफी समय से बिना कोई सूचना दिए ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे हैं। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर एलआईयू ने जांच की। जांच में सामने आया कि कुछ आरक्षी इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे थे। एलआईयू की गोपनीय जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई। कोतवाली में तैनात आरक्षी कृष्ण गोपाल, सिंगल विंडो पर नियुक्त केशव कुमार और प्रशांत कुमार अवकाश समाप्त होने के बाद भी ड्यूटी पर वापस नहीं आए।
तीनों के खिलाफ विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षी अभिषेक सिंह दो दिन के आकस्मिक अवकाश के बाद वापस प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुआ। लगातार गैरहाजिर रहने पर उनका चयन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नोटिस जारी किया गया है।
राज्यपाल फ्लीट ड्यूटी पर अनुपस्थित था सिपाही
मुख्य आरक्षी सुरजीत सिंह की ड्यूटी राज्यपाल संतोष गंगवार की फ्लीट में लगाई गई थी। लेकिन वह बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित हो गया। इसी तरह मुख्य आरक्षी संजीव कुमार बंदी पेशी ड्यूटी में समय से उपस्थित नहीं हुए। दोनों को गंभीर लापरवाही मानते हुए निलंबित किया गया है।
शराब पीकर चौकीदार से की अभद्रता
फतेहगंज पूर्वी थाने में तैनात मुख्य आरक्षी रविंद्र सिंह पर शराब पीकर नशे में अधिकारियों के निर्देश नहीं मानने, सहकर्मियों से दुव्र्यवहार का आरोप है। उसकी परीक्षा स्ट्रांग रूम में ड्यूटी लगी थी। आरोप है कि इस दौरान नशे में धुत होकर उसने चौकीदार के साथ दुर्व्यवहार किया था। एसएसपी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उसे सस्पेंड कर दिया है।
थाने में डिलीवरी बॉय के आत्मदाह की कोशिश में दरोगा सस्पेंड
बरेली के बारादरी थाने में खड़ी बाइक नहीं मिलने पर दुखी होकर डिलीवरी बॉय के आत्मदाह की कोशिश में एसएसपी ने थाने के जनसुनवाई अधिकारी एसआई सुरेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डिलीवरी बॉय अक्षय दिन में तीन बार थाने गया था लेकिन जनसुनवाई अधिकारी ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की थी। इस मामले में बारादरी थाने में पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें पहला मुकदमा डिलीवरी बॉय की तरफ से बाइक चोरी का दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरा मुकदमा उसी बाइक से हुए एक्सीडेंट का लिखा गया है। पुलिस दोनों मुकदमों की विवेचना कर रही है।
