स्पाइडर-मैन की उछल-कूद; वीडियो बनाकर कमाता है नौजवान, उससे गरीब बच्चों को भी पढ़ाता है

बरेली में इन दिनों स्पाइडर-मैन के कपड़े पहनकर एक लोकल लड़का खूम धूम मचा रहा है। सोशल मीडिया पर अपने करतब के वीडियो डालता है और उससे होने वाली कमाई से कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी करता है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों बरेली के स्पाइडर-मैन ने धमाल मचा रखा है। पुराने शहर का रहने वाला यह युवक स्पाइडर-मैन की तरह करतब दिखाकर लोगों को आकर्षित कर रहा है। उनके वीडियो अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड करता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई का एक हिस्सा गरीबों की मदद में भी खर्च करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर बरेली के स्पाइडर-मैन को इस समय काफी पसंद किया जा रहा है।

हॉलीवुड के स्पाइडर-मैन की तर्ज पर युवक ने अपनी पहचान उजागर नहीं की है। वो कहता है कि उसका काम ही उसकी पहचान है। बरेली शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, गली-मोहल्लों में यह युवक स्पाइडर-मैन की कॉस्ट्यूम में नजर आता है। युवक के सोशल मीडिया चैनल पर डाले गए वीडियो को अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है। यह स्पाइडर-मैन सिर्फ करतब ही नहीं दिखाता, बल्कि लोगों को जागरूक भी करता है। कमजोर तबके के लोगों के बीच युवक बच्चों को स्कूल भेजने की अपील करता है।