कभी स्कूल में गाती थीं, अब 174 देशों में सुनी जा रहीं बरेली की सिंगर वर्षा सिंह

बरेली से निकलकर मुंबई में पांव जमा रहीं गायिका वर्षा सिंह के गाने अब दुनिया के 174 देशों में सुने जा रहे हैं। स्पॉटीफाई के डेटा के मुताबिक 53 लाख लोगों ने उनका गाना सुना है।

Jan 29, 2026 05:28 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, बरेली
कभी स्कूल-कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गायिकी करने वाली बरेली की सिंगर वर्षा सिंह की आवाज आज 174 देशों में सुनी जा रही है। सिंगिंग ऐप स्पॉटीफाई पर वर्षा ने धूम मचा रखी है। ऐप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 5.3 मिलियन लोगों ने वर्षा के गाने को सुना है। वर्षा मुंबई में सोलो एलबम लॉन्च करने के साथ-साथ स्टेज परफॉर्मेंस से नाम कमा रही हैं। वीर सावरकर नगर की रहने वाली वर्षा सिंह को बचपन से ही गायन का शौक रहा। दो वर्ष तक उन्होंने गुरु आलोक बनर्जी से संगीत सीखा। मम्मी राकेश चंदेल ने भी बेटी को आगे बढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल-कालेज में उन्होंने अपनी आवाज से खूब तारीफ पाई।

इंडियन आईडल के मंच पर उपस्थिति से उनको पंख लगे। हालांकि उनको असली पहचान टीवी शो द वायस इंडिया से मिली। इसमें वर्षा सिंगर हिमेश रेशमिया की टीम में थी। हिमेश ने उनकी प्रतिभा को सही से पहचाना। वर्षा ने द वायस इंडिया का खिताब भले ही नहीं जीता, मगर यहां से उनको एक बड़ा ब्रेक मिल गया। उसके बाद उन्होंने बजाज एलमण्ड ऑयल, साफी, ओलेक्स, अमेजॉन, विप्रो आदि के विज्ञापन के जिंगल गाए। उनके बैंड ने पूरी दुनिया में स्टेज शो करके नाम कमाया। वर्षा ने घूमकेतु फिल्म में रेमो के साथ भी गाना गाया है।

मी टू अभियान में कैलाश खेर और तोशी पर लगाए थे आरोप

मुंबई में रह रहीं वर्षा को देश की पहली पीरियड शार्ट फिल्म '1869' में भी गाने का मौका मिला। इस शार्ट फिल्म में वर्षा ने रघुपति राघव राजा राम भजन को अपने अनोखे अंदाज में गाया था। यू ट्यूब पर रियाज टीवी और कवर टीवी के जरिए भी वो नाम कमा रही हैं। उनके पति गुरु धनोआ संगीतकार हैं। मी टू अभियान के समय वर्षा ने मशहूर गायक कैलाश खेर और संगीतकार तोशी पर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी।

सिंगिंग ऐप स्पॉटीफाई पर मचाई धूम

एक वक्त था जब सिर्फ बरेली के लोग ही वर्षा सिंह की आवाज को सुनते थे। आज स्पॉटीफाई ऐप के माध्यम से उनकी आवाज को 174 देशों के लोग सुन रहे हैं। स्पॉटीफाई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 174 देशों में 5.3 मिलियन लोगों ने वर्षा के गानों को सुना है। उनके गानों को सुनने वालों ने 550 घंटे खर्च किए हैं। 18.9 मिलियन लोगों ने स्ट्रीमिंग की है।

