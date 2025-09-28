बरेली का साइंस पार्क बनेगा रिसर्च, रोबोटिक्स और इनोवेशन का नया अड्डा, जानिए क्या है तैयारी

उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर नाथनगरी बरेली अब केवल धार्मिक, औद्योगिक और शैक्षणिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही यह शहर शोध, विज्ञान और इनोवेशन का नया गढ़ बनने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर नाथनगरी बरेली अब केवल धार्मिक, औद्योगिक और शैक्षणिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही यह शहर शोध, विज्ञान और इनोवेशन का नया गढ़ बनने जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ऐतिहासिक साझेदारी के तहत यहां 21 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक साइंस पार्क और रिसर्च फैसिलिटी का निर्माण शुरू हो चुका है। यह पहल बरेली ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों और युवा शोधकर्ताओं के लिए विज्ञान की नई दुनिया के द्वार खोलेगी।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि साइंस पार्क के निर्माण और संचालन को लेकर विज्ञान परिषद के साथ अनुबंध हो चुका है। इस पार्क का उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि और प्रयोगात्मक समझ को बढ़ावा देना, युवाओं को शोध एवं इनोवेशन का मंच देना और डिजिटल साइंस लर्निंग को नए आयाम तक पहुंचाना। यहां एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी), वीआर (वर्चुअल रियलिटी), इंटरएक्टिव साइंस डेमो और स्मार्ट लर्निंग जोन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को रोचक और अनुभवात्मक तरीके से समझाया जा सके।

पार्क के भीतर इंटरएक्टिव साइंस गैलरी, रिसर्च लैब्स और मॉडल डिस्प्ले एरिया, डिजिटल लर्निंग जोन, विज्ञान थिएटर, वर्चुअल रियलिटी सेक्शन, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन एरिया और युवा वैज्ञानिक मंच जैसी कई आकर्षक सुविधाएं प्रस्तावित हैं। इनकी मदद से छात्र न केवल विज्ञान के सिद्धांतों को जान पाएंगे बल्कि प्रयोग कर उन्हें व्यावहारिक जीवन से जोड़ सकेंगे। यहां पर्यावरण, स्वास्थ्य, रोबोटिक्स, एग्रीटेक और भविष्य की तकनीकों पर शोध व जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बरेली और आसपास के क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा के लिए नए अवसर पैदा करेगा। धार्मिक और औद्योगिक पहचान के साथ-साथ अब बरेली एक साइंस सिटी के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा, जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इनोवेटर्स निकलेंगे।