बरेली बवाल में 2 और उपद्रवियों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की बंदूक लूटने वाले लंगड़ाते दिखे
बरेली बवाल में 2 और उपद्रवियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की एंटी राइट गन लूट ले जाने वाले दो बदमाशों को सीबीगंज में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाश लंगड़ाते दिखे।
यूपी के बरेली में बवाल के बाद ऐक्शन जारी है। बुलडोजर और मुडभेड़ के बीच पुलिस की एंटी राइट गन लूट ले जाने वाले दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ। सीबीगंज में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दाेंनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारी है,जिससे वे गिर गए। उनके कब्जे से लूटी गईं एंटी राइट गन भी बरामद हो गई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान दोनाें बदमाश लंगड़ाते दिखे।
बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने 26 सितम्बर को बवाल कर दिया था। इस दौरान करीब दस स्थानों पर पुलिस पर पथराव और फायरिंग किया गया। पुलिस का वायरलेस सेट और एंटी राइट गन लूट की गई। बुधवार को सीबीगंज पुलिस ने यह गन लूटने वाले दोनों बदमाशों को बंडिया नहर के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम शाहजहांपुर में थाना मदनापुर के इस्लामनगर पंखाखेड़ा निवासी इदरीश और इसी थाना क्षेत्र में गढ़ी निवासी इकबाल बताए हैं।
दोनों हैं शातिर बदमाश
गिरफ्तार बदमाश इदरीश और इकबाल शातिर बदमाश हैं। इदरीश के खिलाफ प्रदेश के कई थानों में लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर समेत 20 मुकदमे दर्ज हैं। इकबाल भी उसका साथी है और उस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। उनके कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, खोके, मोबाइल और बाइक भी बरामद हुई है।
आपको बता दें कि बवाल को लेकर पुलिस ने कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, किला और कैंट थाने में दस मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें तौकीर रजा समेत 126 को नामजद करते हुए 3225 अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया था। अब तक पुलिस 81 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर 72 को जेल भेज चुकी है। अब तक जेल गए आरोपियों में नदीम, अनीस सकैलनी और फरहत समेत कई आईएमसी के नेता हैं।