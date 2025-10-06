बरेली बवाल : आईएमसी के यूथ अध्यक्ष समेत 7 उपद्रवियों पर इनाम घोषित; पुलिस की दबिश तेज

यूपी के बरेली में बवाल मामले में ऐक्शन पर ऐक्शन हो रहा है। आईएमसी की यूथ विंग के अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात उपद्रवियों के खिलाफ एसएसपी ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। ये यभी आरोपी 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में वांछित चल रहे हैं। इनाम घोषित होने के साथ ही इनकी धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है।

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाने और पैदल मार्च का ऐलान किया था, जिसके चलते शहर में कई स्थानों पर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने फायरिंग और पथराव कर कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। इस मामले में शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए, जिनमें मौलाना तौकीर समेत 89 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 83 को पुलिस ने जेल भेज दिया और छह का शांतिभंग में चालान किया गया। बवाल में शामिल आईएमसी के कुछ नेता और कई उपद्रवी अब भी फरार चल रहे हैं। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए सात फरार आरोपियों पर रविवार को एसएसपी ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनमें आईएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष शाहबाद प्रेमनगर निवासी अल्तमश रजा, रोहली टोला का साजिद सकलैनी, मलूकपुर का अफजाल बेग, चक महमूद निवासी अदनान सकलैनी के अलावा तीन हिस्ट्रीशीटर चक महमूद निवासी नायाब उर्फ निम्मा, बबलू खान और नदीम शामिल हैं। इनमें अदनान सकलैनी जेल जा चुके महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी का बेटा और नदीम उसका भाई है। पुलिस टीमें इन सभी की तलाश में दबिश दे रही हैं।