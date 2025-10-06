Bareilly riots: Rewards announced for 7 rioters, including the IMC youth president बरेली बवाल : आईएमसी के यूथ अध्यक्ष समेत 7 उपद्रवियों पर इनाम घोषित; पुलिस की दबिश तेज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Bareilly riots: Rewards announced for 7 rioters, including the IMC youth president

बरेली बवाल : आईएमसी के यूथ अध्यक्ष समेत 7 उपद्रवियों पर इनाम घोषित; पुलिस की दबिश तेज

यूपी के बरेली में बवाल मामले में आईएमसी की यूथ विंग के अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात उपद्रवियों के खिलाफ एसएसपी ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनाम के ऐलान के बाद पुलिस की दबिश और तेज हो गई है। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:20 AM
बरेली बवाल : आईएमसी के यूथ अध्यक्ष समेत 7 उपद्रवियों पर इनाम घोषित; पुलिस की दबिश तेज

यूपी के बरेली में बवाल मामले में ऐक्शन पर ऐक्शन हो रहा है। आईएमसी की यूथ विंग के अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात उपद्रवियों के खिलाफ एसएसपी ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। ये यभी आरोपी 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में वांछित चल रहे हैं। इनाम घोषित होने के साथ ही इनकी धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है।

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाने और पैदल मार्च का ऐलान किया था, जिसके चलते शहर में कई स्थानों पर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने फायरिंग और पथराव कर कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। इस मामले में शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए, जिनमें मौलाना तौकीर समेत 89 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 83 को पुलिस ने जेल भेज दिया और छह का शांतिभंग में चालान किया गया। बवाल में शामिल आईएमसी के कुछ नेता और कई उपद्रवी अब भी फरार चल रहे हैं। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए सात फरार आरोपियों पर रविवार को एसएसपी ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनमें आईएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष शाहबाद प्रेमनगर निवासी अल्तमश रजा, रोहली टोला का साजिद सकलैनी, मलूकपुर का अफजाल बेग, चक महमूद निवासी अदनान सकलैनी के अलावा तीन हिस्ट्रीशीटर चक महमूद निवासी नायाब उर्फ निम्मा, बबलू खान और नदीम शामिल हैं। इनमें अदनान सकलैनी जेल जा चुके महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी का बेटा और नदीम उसका भाई है। पुलिस टीमें इन सभी की तलाश में दबिश दे रही हैं।

दूसरे दिन जमींदोज हुआ नफीस का पूरा बारातघर

बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर के सबसे करीबी राष्ट्रीय महासचिव नफीस खां के जखीरा स्थित बारातघर रजा पैलेस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रविवार को भी हुई। पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में लगातार दो दिन कार्रवाई कर बीडीए ने नफीस का दोमंजिला बारातघर रविवार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।

बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बवाल में शामिल उपद्रवियों पर पुलिस-प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आईएमसी के यूथ विंग के अध्यक्ष समेत सात आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस टीमें गठित कर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी।

