बरेली बवाल: मौलाना तौकीर समेत 46 उपद्रवियों के खिलाफ मुख्य मुकदमे में भी चार्जशीट

संक्षेप: बरेली में जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर विवेचक इंस्पेक्टर संजय धीर ने चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 46 उपद्रवियों को शामिल किया गया है।

यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर अमित पांडेय की ओर से दर्ज कराए गए प्रमुख मुकदमे में भी क्राइम ब्रांच के विवेचक इंस्पेक्टर संजय धीर ने चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 46 उपद्रवियों को शामिल किया गया है।

कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडेय की ओर से खलील तिराहे पर हुए बवाल को लेकर दर्ज कराए इस मुकदमे में 25 नामजद और 1700 अज्ञात उपद्रवियों को शामिल किया गया था। आरोप था कि प्रशासन की अनुमति न होने पर भी मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जुटी भीड़ को नदीम ने अपने साथियों संग बवाल के लिए उकसाया। परिणामस्वरूप पुलिस पर पेट्रोल बम और ईंट-पत्थरों से हमला कर फायरिंग की गई। वाहनों में तोड़फोड़ कर एक एंटी राइट गन, वायरलैस हैंडसेट और लाउडहेलर लूट लिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर बवाल पर काबू पाया। कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और मौके से तमंचा, कारतूस, खोका, पेट्रोल बम, ब्लेड समेत चीजें बरामद की गईं।

25 नामजद में 23 गिरफ्तार के खिलाफ चार्जशीट इस मुकदमे में 25 नामजद में से 23 के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। इनमें मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां, फरमान, सरफराज, रिहान, तौहीद, मोहम्मद सरफराज, मुस्तकीम, मुनीफुद्दीन, जफरुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मोहम्मद शरीफ, इमाम मुशारुफ शेख, शमशेर रजा, अजीम अहमद, मोहम्मद ओवैस, मोहम्मद आमिर, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जीशान, फैसल, नदीम सकलैनी उर्फ अनीस सकलैनी उर्फ अनीस मियां पर चार्जशीट की गई है। नामजद में शामिल फुजैल और इमाम कोनैन रजा अभी वांछित हैं।

प्रकाश में आए 23 अन्य पर भी चार्जशीट विवेचना के दौरान पुलिस ने 23 उपद्रवियों की साक्ष्यों के आधार पर शिनाख्त कर गिरफ्तार किया। इनमें इदरीश पंखिया, इकबाल, अब्दुल नफीस, मो. फैजान खान, मेहताब खान, मो. रईस, नफीस खां, उसका बेटा फरहान, जाकिर कुरैशी, मोईन उर्फ सजले, गुड्डू अहमद, अयान, शेरू, हस्सान, मुनीर अहमद उर्फ मुनीर इदरीशी, हनीफ, मो. जीशान रजा खां, आरिफ, फैजल नवी उर्फ फैजुल नवी, अफजाल बेग, फरहत, मोईन अली खां और शफीले अहमद उर्फ शफी अहमद शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।

आठ मुकदमों में पहले दाखिल चार्जशीट इस बवाल को लेकर कुल दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें कोतवाली में पांच, बारादरी में दो और कैंट, किला व प्रेमनगर में एक-एक मुकदमा दर्ज कराया गया। अब तक पुलिस 90 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और नौ मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है।