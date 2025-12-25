Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBareilly riots: Chargesheet filed in main case against 46 rioters including Maulana Tauqeer
बरेली बवाल: मौलाना तौकीर समेत 46 उपद्रवियों के खिलाफ मुख्य मुकदमे में भी चार्जशीट

बरेली बवाल: मौलाना तौकीर समेत 46 उपद्रवियों के खिलाफ मुख्य मुकदमे में भी चार्जशीट

संक्षेप:

बरेली में जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर  विवेचक इंस्पेक्टर संजय धीर ने चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 46 उपद्रवियों को शामिल किया गया है।

Dec 25, 2025 10:04 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर अमित पांडेय की ओर से दर्ज कराए गए प्रमुख मुकदमे में भी क्राइम ब्रांच के विवेचक इंस्पेक्टर संजय धीर ने चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 46 उपद्रवियों को शामिल किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडेय की ओर से खलील तिराहे पर हुए बवाल को लेकर दर्ज कराए इस मुकदमे में 25 नामजद और 1700 अज्ञात उपद्रवियों को शामिल किया गया था। आरोप था कि प्रशासन की अनुमति न होने पर भी मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जुटी भीड़ को नदीम ने अपने साथियों संग बवाल के लिए उकसाया। परिणामस्वरूप पुलिस पर पेट्रोल बम और ईंट-पत्थरों से हमला कर फायरिंग की गई। वाहनों में तोड़फोड़ कर एक एंटी राइट गन, वायरलैस हैंडसेट और लाउडहेलर लूट लिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर बवाल पर काबू पाया। कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और मौके से तमंचा, कारतूस, खोका, पेट्रोल बम, ब्लेड समेत चीजें बरामद की गईं।

25 नामजद में 23 गिरफ्तार के खिलाफ चार्जशीट

इस मुकदमे में 25 नामजद में से 23 के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। इनमें मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां, फरमान, सरफराज, रिहान, तौहीद, मोहम्मद सरफराज, मुस्तकीम, मुनीफुद्दीन, जफरुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मोहम्मद शरीफ, इमाम मुशारुफ शेख, शमशेर रजा, अजीम अहमद, मोहम्मद ओवैस, मोहम्मद आमिर, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जीशान, फैसल, नदीम सकलैनी उर्फ अनीस सकलैनी उर्फ अनीस मियां पर चार्जशीट की गई है। नामजद में शामिल फुजैल और इमाम कोनैन रजा अभी वांछित हैं।

प्रकाश में आए 23 अन्य पर भी चार्जशीट

विवेचना के दौरान पुलिस ने 23 उपद्रवियों की साक्ष्यों के आधार पर शिनाख्त कर गिरफ्तार किया। इनमें इदरीश पंखिया, इकबाल, अब्दुल नफीस, मो. फैजान खान, मेहताब खान, मो. रईस, नफीस खां, उसका बेटा फरहान, जाकिर कुरैशी, मोईन उर्फ सजले, गुड्डू अहमद, अयान, शेरू, हस्सान, मुनीर अहमद उर्फ मुनीर इदरीशी, हनीफ, मो. जीशान रजा खां, आरिफ, फैजल नवी उर्फ फैजुल नवी, अफजाल बेग, फरहत, मोईन अली खां और शफीले अहमद उर्फ शफी अहमद शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:ग्राम पंचायत में मनरेगा घोटाले में बड़ा ऐक्शन, वीडीओ-प्रधान से होगी रिकवरी
ये भी पढ़ें:ग्राम पंचायतों में कल यह काम जरूर हो, मुख्य सचिव के DM-CDO को सख्त निर्देश

आठ मुकदमों में पहले दाखिल चार्जशीट

इस बवाल को लेकर कुल दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें कोतवाली में पांच, बारादरी में दो और कैंट, किला व प्रेमनगर में एक-एक मुकदमा दर्ज कराया गया। अब तक पुलिस 90 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और नौ मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बवाल को लेकर दर्ज कराए गए सभी मुकदमों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कराई जा रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस कोर्ट में भी पैरवी कर रही है और जल्दी ही इन मामलों में ट्रायल भी शुरू कराया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Bareilly
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |