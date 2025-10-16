बरेली बवाल: मौलाना तौकीर के करीबी और 15 हजार के इनामी अफजल बेग ने कोर्ट में किया सरेंडर

संक्षेप: बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में वांछित चल रहे इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के निजी सहायक अफजल बेग ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सरेंडर कर दिया।

यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में वांछित चल रहे इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के निजी सहायक अफजल बेग ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 15,000 रुपये का इनामी अफजल बेग, बुधवार को अपने वकील और कुछ साथियों के साथ अदालत में पेश हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, सिविल लाइंस क्षेत्र के विहारीपुर निवासी बेग पहले आईएमसी की पुरानी कमेटी में पदाधिकारी था और मौलाना तौकीर रजा तथा पार्टी के प्रवक्ता डॉ. नफीस के साथ लंबे समय तक रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि बेग 26 सितंबर को शहर में हुई हिंसा से जुड़े मामले में वांछित था। उन्होंने बताया कि जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया और किला थाना प्रभारी सुभाष सिंह को उसे पकड़ने का निर्देश दिया गया। किला थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने बताया कि पुलिस को पहले से जानकारी थी कि बेग आत्मसमर्पण कर सकता है, इसलिए अदालत परिसर के बाहर एक टीम तैनात की गई थी।

बावजूद इसके, वह अपने वकील की मदद से चुपचाप अदालत के अंदर जाकर आत्मसमर्पण करने में सफल रहा। सिंह ने यह भी बताया कि बेग बारादरी थाना क्षेत्र में दर्ज दंगे के एक अन्य मामले में भी वांछित है और वहां की पुलिस पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांग सकती है। एसएसपी आर्य ने बताया कि पुलिस जल्द ही अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराने के लिए अदालत जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर आरोपी स्वयं प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ इनाम की राशि बढ़ाई जा सकती है और अदालत की मंजूरी से उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।