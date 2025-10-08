Bareilly riot Police file FIR against 17 more rioters; two arrested including a gangster बरेली बवाल: पुलिस की धरपकड़ जारी, 17 और उपद्रवियों पर FIR; गैंगस्टर समेत दो गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बरेली हिंसा को लेकर पुलिस का ऐक्शन जारी है। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में पुलिस लगातार उपद्रवियों पर शिकंजा कस रही है। बुधवार को गैंगस्टर समेत दो अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जबकि 17 अन्य उपद्रवियों को मुकदमे में नामजद किया गया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीWed, 8 Oct 2025 10:40 PM
बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में पुलिस लगातार उपद्रवियों पर शिकंजा कस रही है। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर समेत दो अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं, जांच में भूमिका मिलने के बाद 17 अन्य उपद्रवियों को मुकदमे में नामजद किया गया है।

बता दें कि 26 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाने और पैदल मार्च का ऐलान किया था। इसके चलते शहर में जगह-जगह बवाल हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग और पत्थरों से हमला कर कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। इस मामले में शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए, जिनमें मौलाना तौकीर समेत 89 उपद्रवी गिरफ्तार 83 को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। इनमें से छह उपद्रवियों का शांतिभंग में चालान किया गया था। बुधवार को खलील तिराहे पर हुए बवाल के मुकदमे में कोतवाली पुलिस ने सीबीगंज के गांव तिलियापुर निवासी हनीफ और बिधौलिया निवासी मो. जीशान रजा खां को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों पर नियम विरुद्ध भीड़ जमा करने, भड़काऊ नारे लगाने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है।

चिह्नित 25 उपद्रवियों में 17 नामजद

पुलिस ने बवाल में सक्रिय होने के संदेह पर 25 संदिग्धों को चिह्नित किया था। 26 सितंबर को इन सभी के मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन आदि की जांच की गई। इसमें सामने आया कि ये सभी बवाल के प्रमुख आरोपियों के संपर्क में थे। इसी आधार पर इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी निवासी रफीक बेग, मजीद बेग, रिजवान, नासिर खान, लईक अहमद, शफीले अहमद, जाफर, शकील व हसीन को नामजद किया गया है। किला क्षेत्र में पंजाबपुरा निवासी दाऊद, बारादरी में चक सकलैन नगर निवासी शानू टैंपू, नईम उर्फ लाली व फैजान कांकरटोला निवासी आरिफ, नवाब साहब की कोठी के पास रहने वला वलीद जिलानी, हजियापुर निवासी आरिफ और कोतवाली में आजमनगर निवासी अफजाल कुरैशी को नामजद किया गया है। आठ अन्य संदिग्धों की भूमिका की पुलिस जांच कर रही है।

इनामी उपद्रवी नदीम के असलहों संग फोटो वायरल

बवाल में वांछित चल रहे 15 हजार रुपये के इनामी नदीम के सोशल मीडिया पर कई फोटो वायरल हो रहे हैं। इनमें वह पिस्टल और बंदूक के साथ टशन दिखा रहा है। अब उसके खिलाफ एक अन्य रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी है। पिछले दिनों पुलिस ने बवाल में शामिल आईएमसी के कुछ नेता और उपद्रवियों को चिह्नित कर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इनमें आईएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष अल्तमश रजा, साजिद सकलैनी, अफजाल बेग, अदनान सकलैनी व नईम खान के अलावा दो हिस्ट्रीशीटर नायाब उर्फ निम्मा और बबलू खान शामिल हैं।

इनमें से नदीम खान हिस्ट्रीशीटर बबलू खान का भाई है और जेल जा चुके आईएमसी के महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी का करीबी दोस्त है। इनाम घोषित होने के बाद नदीम के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह अवैध असलहों से टशन दिखा रहा है। पुलिस इस मामले में भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।

