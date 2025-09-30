बरेली बवाल में पुलिस को बड़ी सफलता, पैर में गोली लगते ही जमीन पर गिरा बदमाश, मुठभेड़ में गिरफ्तार

बरेली बवाल में बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 26 सितंबर को श्यामगंज पुल के पास पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर की दोपहर बारादरी थाना क्षेत्र के रुहेलखंड चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि श्यामगंज पुल फायरिंग का आरोपी हारुन नगला पुल के पास बिना नंबर की काली अपाचे बाइक से खड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी बाइक से भागने लगा। पीछा करने पर वह राधा माधव स्कूल के पास पानी टंकी के निकट मोटरसाइकिल छोड़कर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा।