Bareilly riot: Cow smuggler who opened fire on police arrested in encounter shot in leg बरेली बवाल में पुलिस को बड़ी सफलता, पैर में गोली लगते ही जमीन पर गिरा बदमाश, मुठभेड़ में गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsBareilly riot: Cow smuggler who opened fire on police arrested in encounter shot in leg

बरेली बवाल में पुलिस को बड़ी सफलता, पैर में गोली लगते ही जमीन पर गिरा बदमाश, मुठभेड़ में गिरफ्तार

बरेली के थाना बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 26 सितंबर को श्यामगंज पुल के पास पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला बदमाश मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर दबोचा गया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीTue, 30 Sep 2025 04:29 PM
बरेली बवाल में बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 26 सितंबर को श्यामगंज पुल के पास पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर की दोपहर बारादरी थाना क्षेत्र के रुहेलखंड चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि श्यामगंज पुल फायरिंग का आरोपी हारुन नगला पुल के पास बिना नंबर की काली अपाचे बाइक से खड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी बाइक से भागने लगा। पीछा करने पर वह राधा माधव स्कूल के पास पानी टंकी के निकट मोटरसाइकिल छोड़कर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा।

मौके से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और संदिग्ध अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।पकड़े गए आरोपी की पहचान ताजिम पुत्र हसीन निवासी काजी टोला थाना बारादरी, उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ताजिम पर पहले से गो-कशी और गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं। पूछताछ में सामने आया कि उसे मौलाना और सभासद अनीश ने दंगा भड़काने के लिए अवैध असलहे के साथ भीड़ में शामिल होने को कहा था। इसी ताजिम ने श्यामगंज पुल पर पुलिस पर फायरिंग की थी। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

