बेसहारा विधवा महिलाओं के बीच एक संस्था ने ही बांट दिए 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की पेंशन

संक्षेप: बरेली की पंजाबी महासभा सदस्यों के चंदे से हर महीने 140 महिलाओं को एक हजार रुपये की पेंशन देती है। सरकार की पेंशन योजनाओं से अलग 15 साल से चल रही इस योजना के तहत अब तक 5 करोड़ रुपये से ऊपर की मदद की जा चुकी है।

बरेली में बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से पंजाबी महासभा ने एक ऐसा अनूठा और सराहनीय काम किया है, जिसने अब एक बड़ी मिसाल का रूप ले लिया है। पिछले 15 सालों से संस्था जरूरतमंद विधवाओं को नियमित रूप से मासिक पेंशन दे रही है। अब तक यह राशि 5 करोड़ 25 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह पहल न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक संबल दे रही है, बल्कि हौसला भी प्रदान कर रही है।

पंजाबी महासभा ने इस नेक कार्य की शुरुआत 15 साल पहले की थी। शुरुआत में संस्था ने केवल 24 गरीब विधवा महिलाओं को पेंशन देना शुरू किया था। संस्था के सदस्यों की लगन, निष्ठा और सहयोग के चलते यह कारवां निरंतर बढ़ता गया। आज, इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या 140 तक पहुंच गई है। 24 से 140 महिलाओं तक पहुंचने का आंकड़ा स्वयं बताता है कि कैसे एक छोटे प्रयास ने दर्जनों जिंदगियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

हर माह 1000 रुपये की सम्मानजनक पेंशन महासभा की तरफ से यह पेंशन अत्यंत ही नियमित तरीके से दी जाती है। हर माह की 1 तारीख को प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। संस्था का मानना है कि नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलने से ये महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई या दवाइयों का खर्च बिना किसी पर निर्भर हुए उठा सकती हैं। महासभा के संजय आनंद ने कहा कि उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस कराना है कि समाज उनके साथ है। यह 1000 रुपये की राशि उनके लिए सिर्फ पेंशन नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान की राशि है।

पात्रता के कड़े नियम इस योजना की सबसे खास बात यह है कि महासभा की महिला इकाई बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ लाभार्थी महिलाओं का चयन करती है। पेंशन देने से पहले महिला की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और वास्तविक जरूरत के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सहायता केवल उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे, जो वास्तव में बेसहारा और जरूरतमंद हैं।

महासभा की महिला अध्यक्ष ने बताया कि उनकी टीम घर-घर जाकर सर्वे करती है। टीम सुनिश्चित करती है कि कोई भी अपात्र लाभ न ले पाए। हर रुपया सही मायने में जरूरतमंद विधवा बहन के जीवन में बदलाव ला सके। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शी प्रक्रिया ही हमें 15 साल से इस काम को सफलतापूर्वक करने में मदद कर रही है।