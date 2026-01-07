Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBareilly progressive farmer Rajendra Gangwar organic farming of cucumber
इस किसान ने एक एकड़ में खीरे की ऑर्गेनिक खेती से एक सीजन में ही कमा लिए 10 लाख, इनाम भी मिला

इस किसान ने एक एकड़ में खीरे की ऑर्गेनिक खेती से एक सीजन में ही कमा लिए 10 लाख, इनाम भी मिला

संक्षेप:

बरेली के किसान राजेंद्र गंगवार ने मात्र एक एकड़ जमीन पर खीरे की ऑर्गेनिक खेती से एक सीजन में 10 लाख रुपये की कमाई कर ली है। सरकार ने गंगवार को उत्कृष्ट कृषक के तौर पर सम्मानित किया है।

Jan 07, 2026 02:52 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

आज के समय में किसान यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो कई गुना लाभ हो सकता है। बरेली के शेरगढ़ ब्लॉक के डूंगरपुर गांव के किसान राजेंद्र गंगवार ने इसी सोच को साकार कर दिखाया है। पारंपरिक खेती की सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने एक एकड़ भूमि में ऑर्गेनिक खीरे की खेती से एक ही सीजन में करीब 10 लाख रुपये की कमाई की है। रासायनिक खाद या कीटनाशक से पूरी तरह दूर रहकर की गई उनकी यह खेती न सिर्फ मुनाफे का उदाहरण बनी है, बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए एक नई दिशा भी तय कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजेंद्र गंगवार ने खीरे की खेती में किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या दवा का उपयोग नहीं किया। उन्होंने जैविक खाद, उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई और वैज्ञानिक तकनीकों से खेती की। बेहतर गुणवत्ता और अधिक उत्पादन के चलते बाजार में उनको अच्छा दाम मिला, जिससे एक सीजन में ही उनको लगभग 10 लाख रुपये की आमदनी हुई। उनकी खेती साबित करती है कि तकनीक और योजनाबद्ध तरीके से खेती की जाए, तो कम भूमि में भी बड़ी आय संभव है।

राजेंद्र गंगवार की सफलता के पीछे उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके बाद आईआईएम इंदौर से प्रबंधन शिक्षा हासिल की। तकनीकी ज्ञान और प्रबंधन कौशल का उन्होंने खेती में व्यावहारिक इस्तेमाल किया।

राज्य सरकार से मिली सराहना

राजेंद्र गंगवार की उपलब्धि को राज्य सरकार ने भी सराहा है। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर पिछले दिनों कृषक दिवस के अवसर पर राजेंद्र गंगवार को उत्कृष्ट कृषक के तौर पर सम्मानित करते हुए 50 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। राजेंद्र गंगवार 10 वर्ष पहले सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने खेती और उद्यमिता का रास्ता चुना। आज वह न केवल सफल किसान हैं, बल्कि बरेली क्षेत्र में सैकड़ों किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित कर चुके हैं। खेती के साथ-साथ उन्होंने उद्योग क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। शीशा फैक्ट्री लगाकर उन्होंने कई राज्यों में कारोबार फैलाया है, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला।

Rajendra Gangwar Farmer
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Inspirational News Farmers News Bareilly News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |