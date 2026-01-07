इस किसान ने एक एकड़ में खीरे की ऑर्गेनिक खेती से एक सीजन में ही कमा लिए 10 लाख, इनाम भी मिला

संक्षेप: बरेली के किसान राजेंद्र गंगवार ने मात्र एक एकड़ जमीन पर खीरे की ऑर्गेनिक खेती से एक सीजन में 10 लाख रुपये की कमाई कर ली है। सरकार ने गंगवार को उत्कृष्ट कृषक के तौर पर सम्मानित किया है।

आज के समय में किसान यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो कई गुना लाभ हो सकता है। बरेली के शेरगढ़ ब्लॉक के डूंगरपुर गांव के किसान राजेंद्र गंगवार ने इसी सोच को साकार कर दिखाया है। पारंपरिक खेती की सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने एक एकड़ भूमि में ऑर्गेनिक खीरे की खेती से एक ही सीजन में करीब 10 लाख रुपये की कमाई की है। रासायनिक खाद या कीटनाशक से पूरी तरह दूर रहकर की गई उनकी यह खेती न सिर्फ मुनाफे का उदाहरण बनी है, बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए एक नई दिशा भी तय कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राजेंद्र गंगवार ने खीरे की खेती में किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या दवा का उपयोग नहीं किया। उन्होंने जैविक खाद, उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई और वैज्ञानिक तकनीकों से खेती की। बेहतर गुणवत्ता और अधिक उत्पादन के चलते बाजार में उनको अच्छा दाम मिला, जिससे एक सीजन में ही उनको लगभग 10 लाख रुपये की आमदनी हुई। उनकी खेती साबित करती है कि तकनीक और योजनाबद्ध तरीके से खेती की जाए, तो कम भूमि में भी बड़ी आय संभव है।

राजेंद्र गंगवार की सफलता के पीछे उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके बाद आईआईएम इंदौर से प्रबंधन शिक्षा हासिल की। तकनीकी ज्ञान और प्रबंधन कौशल का उन्होंने खेती में व्यावहारिक इस्तेमाल किया।