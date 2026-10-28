Bareilly MLC Result: बरेली में भाजपा के हरि सिंह ढिल्लो की रिकॉर्ड जीत, सपा के दानिश को हराया

Bareilly MLC Result: बरेली में भाजपा के हरि सिंह ढिल्लो ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा के दानिश अख्तर को 17676 वोटों से हराया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सम्मान में वृद्धि के लिए एजुकेशन एक्ट को लागू कराएंगे।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में विधान परिषद की बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एलएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो ने दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने रिकॉर्ड 17676 मतों से सपा के दानिश अख्तर को हराया। वहीं वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने भी दोबारा जीत दर्ज की हैं। लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी एक बार फिर विजयी हुए। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सपा प्रत्याशी सुशील कुमार को छह हजार से अधिक वोटों से पराजित किया है। उधर, मेरठ खंड शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर दिनेश गोयल चुनाव जीते।

चुनाव जीतने के बाद भाजपा के प्रत्याशी डॉ हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह मेरा नहीं, शिक्षक समुदाय का चुनाव था। यह उनकी ही जीत है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षकों के सम्मान में वृद्धि के लिए एजुकेशन एक्ट को लागू कराएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा शिक्षकों के मुद्दे मुखमंत्री के सामने उठाये। खुद मुख्यमंत्री ने मंच से इस बात को कहा भी था।

नाम है ढिल्लो, जब चाहो मिल लो जीत के बड़े नायक खुद डॉ. हरि सिंह रहे। पूरे छः वर्ष बरेली और मुरादाबाद मंडल के हर एक जिले के शैक्षिक संस्थानों में जाकर शिक्षकों से मिलते रहे। चुनाव के दौरान उनका नारा ‘नाम है हरि सिंह ढिल्लो, जब चाहो आकर मिल लो’ काफी लोकप्रिय हुआ। उनकी सहजता, सुलभता व शिक्षकों के हक में लगातार संघर्ष की छवि ने मतदाताओं को प्रभावित किया।

पहले चरण से ही ढिल्लो ने बना ली थी अजेय बढ़त बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर को 17,676 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। ढिल्लो को 21,672 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी दानिश अख्तर महज 3,996 वोट हासिल कर सके। पांच राउंड की मतगणना के दौरान भाजपा प्रत्याशी शुरू से बढ़त बनाए रहे। गणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव की मंगलवार को संजय कम्युनिटी हॉल बरेली में मतगणना हुई। सुबह आठ बजे से मतपेटियां खोलने का काम शुरू किया गया। इसके बाद करीब तीन बजे तक मत पत्रों के बंडल तैयार हुए। लगभग 4 बजे से 35161 मतों की गणना शुरू हो गई। मतगणना के लिए आठ टेबल लगाई गई। छः बजे पहले राउंड का रिजल्ट सामने आया, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी डॉ हरि सिंह ढिल्लो 5251 मत प्राप्त कर बड़ी बढ़त लेकर चल रहे थे। सपा के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर 816 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थे। पहले राउंड में गिने गए कुल 8800 वोटों की गिनती के दौरान 686 वोट निरस्त किए गए। दूसरे राउंड की गणना करीब 7:50 बजे पर पूर्ण हो गई। दूसरे राउंड तक डॉ हरि सिंह ढिल्लों 10222 मत प्राप्त कर चुके थे। जबकि सपा के हाजी दानिश अख्तर को केवल 1675 वोट प्राप्त हुए थे। इस तरह दो राउंड के बाद ढिल्लों की बढ़त बढ़कर 8546 हो गई थी।

सपा प्रत्याशी ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर ने कहा कि 23 अक्टूबर लोकतंत्र का काला दिवस साबित हुआ। संजय कम्युनिटी हाल में मीडिया से बात करते हुए हाजी दानिश अख्तर ने कहा, इस चुनाव का पहला चरण वोटर लिस्टों का बनाना था। उसी से लेकर ये गड़बड़ियों का केंद्र रहा। 23 तारीख को अमरोहा जनपद में वोट की लूट हुई है। मैं इसे लोकतंत्र का काला दिवस कहूंगा। मंडी धनोरा में मैंने खुद फर्जी वोटिंग पकड़ी। मैंने वहां के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।

चौथे चरण की मतगणना के बाद ही शुरू हो गया जश्न तीसरे राउंड का ऐलान रात 9:30 बजे हुआ। तीसरे राउंड में डॉ. हरि सिंह ढिल्लो 14990 वोट प्राप्त कर चुके थे। जबकि सपा के हाजी अख्तर को 2742 वोट ही मिले थे। तीसरे राउंड तक डॉ ढिल्लों की बढ़त 12248 की हो गई। इसके साथ ही उनकी जीत लगभग तय होती नजर आने लगी। चौथे राउंड का परिणाम 11 बजे घोषित किया गया। इस राउंड के बाद डॉ हरि सिंह ढिल्लों 19538 वोट हासिल कर 15785 वोटों से आगे हो गए। वहीं हाजी दानिश अख्तर 3753 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे। चौथे राउंड की समाप्ति के बाद 55 फीसदी वोट प्राप्त होते ही डॉक्टर ढिल्लों मतगणना कक्ष के बाहर आ गए। समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। कुछ ही देर में पांचवें और फाइनल राउंड का आंकड़ा भी आ गया। ढिल्लों ने कुल 21672 वोट हासिल कर 3996 वोट पाने वाले हाजी दानिश अख्तर को 17676 वोट से हरा दिया।

तीसरे राउंड के बाद बाहर निकले सपा के दानिश मतगणना के पहले राउंड का रुझान आने के बाद से ही जहां भाजपा के खेमे में खुशी की दौड़ दौड़ने लगी वहीं सपा और अन्य प्रत्याशियों के बीच निराशा फैलने लगी। हालांकि सपा प्रत्याशी हाजी दानिश तीन राउंड तक मतगणना कक्ष में डटे रहे। बाकी हारे हुए प्रत्याशी पहले ही मैदान छोड़कर चले गए।

शिक्षक राजनीति को झटका मंगलवार रात घोषित हुए परिणामों से शिक्षक संघों की राजनीति को झटका लगा है। एक वक्त था जब शिक्षक एमएलसी चुनाव में माध्यमिक शिक्षक संघों के प्रत्याशी ही उतरते थे और जीत हासिल करते थे । लेकिन भाजपा और सपा के मैदान में आने से शिक्षक संघों की राजनीति सिकुड़ती नजर आ रही है।

चार प्रत्याशियों के ही कैंप एमएलसी चुनाव के मैदान में भले ही 17 प्रत्याशी मैदान में उतरे हो मगर संजय कम्युनिटी हॉल के बाहर केवल भाजपा और सपा के अलावा सोम शिक्षक महासभा के प्रत्याशी डॉ. राजेंद्र गंगवार और माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रत्याशी डॉ. सुनीत गिरी का कैंप हो नजर आया।