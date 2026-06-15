Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बरेली में फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे से मंत्री संजय गंगवार के भतीजे की गर्दन कटी, हालत गंभीर

Deep Pandey हिन्दुस्तान, बरेली, हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी के बरेली में मंत्री संजय गंगवार के भतीजे के चाइनीज मांझे की चपेट में  आ गए। वह घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

बरेली में फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे से मंत्री संजय गंगवार के भतीजे की गर्दन कटी, हालत गंभीर

UP News: यूपी के बरेली शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को श्यामगंज फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से प्रदेश के गन्ना मंत्री संजय गंगवार के भतीजे और ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह गंगवार के 15 वर्षीय पुत्र वीर सिंह गंगवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी गर्दन मांझे से कट गई और वह स्कूटी समेत सड़क पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर है।

जानकारी के अनुसार पीलीभीत में ललौरी खेड़ा के ब्लॉक प्रमुख के बेटे एवं गन्ना मंत्री संजय सिंह के भतीजे वीर सिंह गंगवार प्रेमनगर में त्रिवटी नाथ बीडीए कॉलोनी में रहते हैं। सोमवार सुबह वह इलेक्ट्रिक स्कूटी से गांधी उद्यान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान श्यामगंज फ्लाईओवर से उतरते में दौरान साईं मंदिर के सामने अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया। तेज रफ्तार में होने के कारण मांझे ने उनकी गर्दन, होठ और कान गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गया। हादसे के बाद वह स्कूटी से अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों की मदद से उन्हें पीलीभीत बाईपास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मंत्री बोले, डीएम-एसएसपी से करेंगे बात :

घटना की सूचना मिलते ही गन्ना मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत से बरेली पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल में भतीजे का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसके बावजूद बाजार में इसकी उपलब्धता बेहद चिंताजनक है। वह डीएम और एसएसपी से इस मामले में वार्ता करेंगे। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेचने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें:मांझे से 5 साल के बच्चे की मौत, दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में दर्दनाक हादसा
ये भी पढ़ें:पति का चेहरा कटा, पत्नी का पैर, बेटी भी घायल; लखनऊ में फिर चाइनीज मांझे का कहर

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।