शिक्षा की ‘ज्योति’ जलाकर बदल रहीं बच्चों की जिंदगी, खुद कर रही हैं PCS की तैयारी

संक्षेप:

ज्योति चौहान पिछले सात वर्षों से भीमसेन मंदिर परिसर में पेड़ के नीचे नि:शुल्क कक्षा का संचालन कर रहीं हैं। खुद पीसीएस की तैयारी कर रही ज्योति मजदूर व वंचित परिवार के कक्षा 8 तक के 120 से अधिक बच्चों को शिक्षा दे रही हैं।

Dec 29, 2025 10:56 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, बरेली
बरेली के करेली गांव की 24 वर्षीय ज्योति चौहान ने साबित कर दिया है कि नीयत मजबूत हो तो शिक्षा के रास्ते में न साधनों की कमी बाधा बनती है और न ही कठिन परिस्थितियां। आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और निजी संघर्षों के बावजूद ज्योति ने ठान लिया था कि उनके गांव का कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। इसी संकल्प के साथ वह पिछले सात वर्षों से भीमसेन मंदिर परिसर में पेड़ के नीचे नि:शुल्क कक्षा लगाकर 120 से अधिक बच्चों की जिंदगी संवार रही हैं। यह अनोखी पाठशाला अब कई परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है।

आठ भाई-बहनों के बड़े परिवार में सबसे छोटी ज्योति बचपन से ही संघर्षों से जूझती रहीं। उनकी मां का देहांत हो चुका है, जबकि पिता रामपाल सिंह चौहान सिंचाई विभाग में ऑपरेटर रहे हैं और करीब 12 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सीमित पेंशन और बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के कारण घर की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रही। इंटर के बाद ज्योति बीएससी में दाखिला लेना चाहती थीं, लेकिन फीस जुटाना मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने मात्र 2,500 रुपये मासिक वेतन पर निजी स्कूल में नौकरी की और ट्यूशन पढ़ा कर अपनी पढ़ाई का रास्ता बनाया। रक्षपाल बहादुर इंस्टीट्यूट की एक शिक्षिका ने उनकी स्थिति समझकर कॉलेज की फीस जमा कराई, जिससे उनका सपना अधूरा नहीं रहा। आज ज्योति मानती हैं कि गरीबी किसी बच्चे की पढ़ाई रोकने का कारण नहीं बननी चाहिए, और इसी सोच के साथ वह निःशुल्क शिक्षा अभियान चला रही हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कर रहीं शिक्षित

ज्योति रोजाना भीमसेन मंदिर परिसर में पेड़ के नीचे कक्षा लगाती हैं, जहां कक्षा एक से आठ तक के करीब 120 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे मजदूर और वंचित परिवारों से आते हैं। अभिभावकों में शिक्षा को लेकर जागरूकता की कमी और आर्थिक तंगी के चलते ये बच्चे निजी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते। ज्योति न सिर्फ इन्हें पढ़ाती हैं, बल्कि पेन, कॉपी, दरी और ब्लैकबोर्ड जैसी बुनियादी जरूरतों का इंतजाम भी अपनी सीमित आय से करती हैं। वह बच्चों को समझाती हैं कि शिक्षा जीवन का सबसे मजबूत सहारा है, जो हर पड़ाव पर साथ देती है।

समय-समय पर समाजसेवियों का मिल जाता है सहयोग

ज्योति ने 2018 में पढ़ाना शुरू किया था। धीरे-धीरे यह संख्या 320 तक पहुंच गई। कोरोना काल में कक्षाएं बंद करनी पड़ीं। महामारी के बाद फिर से पढ़ाई शुरू हुई, हालांकि निजी नौकरी और सीमित संसाधनों के कारण अब सभी बच्चों को नियमित पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद ज्योति का मानना है कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना सबसे जरूरी है, वरना भविष्य में यह दूरी और बढ़ जाएगी। समय-समय पर समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से बच्चों को गर्म कपड़े, कॉपी-किताबें और अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहीं ज्योति

ज्योति की दिनचर्या आसान नहीं है, लेकिन थकान के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं होता। वह पीसीएस अधिकारी बनना चाहती हैं, ताकि सिस्टम के भीतर रहकर शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव ला सकें। ज्योति का सपना है कि न सिर्फ उनके गांव, बल्कि आसपास के इलाकों का भी कोई बच्चा आर्थिक तंगी या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इसी लक्ष्य को लेकर वह खुद भी मेहनत कर रही हैं और बच्चों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दे रही हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
