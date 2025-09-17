Bareilly Family preserves Land Registry Papers of Pakistan for generations after they moved to India during Partition भारत विभाजन से 23 दिन पहले पाकिस्तान में दादा ने खरीदी थी जमीन, अब रजिस्ट्री पेपर एक धरोहर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Bareilly Family preserves Land Registry Papers of Pakistan for generations after they moved to India during Partition

भारत विभाजन से 23 दिन पहले पाकिस्तान में दादा ने खरीदी थी जमीन, अब रजिस्ट्री पेपर एक धरोहर

बरेली का एक परिवार चार पीढ़ियों से पाकिस्तान में जमीनों के दस्तावेज को धरोहर की तरह सुरक्षित रखे हैं। उस एक दिन के इंतजार में कि हालात सुधरें तो वो अपने पूर्वजों की जमीन देख सकें।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, बरेलीWed, 17 Sep 2025 01:41 PM
बरेली के राजेंद्र नगर में रहने वाले एक परिवार के पास एक अनोखी विरासत है। यह विरासत है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रह गई उनकी पुश्तैनी जमीन का बैनामा। यह रजिस्ट्री चार पीढ़ियों से सहेजी गई यादों की परिवार में आखिरी कड़ी है। जमीन पर कब्जा तो दूर की बात है, लेकिन चार पीढ़ियों ने उस जगह को भी नहीं देखा, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को विभाजन से ठीक 23 दिन पहले यह तीन बीघा जमीन टंडो अलई में खरीदी गई थी।

बरेली के दवा दुकानदार दुर्गेश खटवानी बताते हैं कि उनके दादा देवनदास खटवानी सिंध प्रांत के एक जमींदार थे। कई एकड़ जमीनें उनके पास थीं। विभाजन की चर्चा के बावजूद आम लोगों तब यह विश्वास था कि देश नहीं बंटेगा। इसी विश्वास से उनके दादा ने विभाजन से 23 दिन पहले जमीन का बैनामा करवा लिया था। लेकिन विभाजन हुआ तो पूरा परिवार भारत आ गया। जमीन का वो टुकड़ा और जमींदार दादा बाकी जमीन पाकिस्तान में ऐसे ही छोड़ आए।

दुर्गेश बताते हैं- “विभाजन के समय सरकार ने हमारे जैसे विस्थापितों लोगों का बहुत सहयोग किया। आश्रय, राशन और शिक्षा जैसी कई सुविधाएं दी गईं, जिसके चलते हम धीरे-धीरे अपने पांव पर खड़े हो सके।”

50 पैसे से लेकर 50 रुपये तक के स्टांप लगे हैं

खटवानी बताते हैं, “हमारे पास आज भी जमीन के दर्जनों रजिस्ट्री दस्तावेज सुरक्षित हैं। इनमें से कुछ रजिस्ट्री स्टांप मात्र 50 पैसे के थे, तो कुछ पर 50 रुपये तक के स्टांप हैं। दस्तावेजों पर टंडो अलई का मुहर अंकित है। पिताजी बताते थे कि ये दस्तावेज पूर्वजों की जगह की अंतिम निशानी हैं। इन्हें संभाल कर रखना।”

पूर्वजों की जमीन नहीं देख पाने का है गम

खटवानी परिवार ने कई बार पाकिस्तान जाकर जमीन देखने की योजना बनाई, लेकिन बार-बार आतंकी गतिविधियों की वजह से वहां नहीं जा सके। दुर्गेश ने कहा, ‘दिल टूटता है कि हम पूर्वजों की जमीन नहीं देख पाए। एक अधूरी ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को देखते हुए हमने कदम आगे नहीं बढ़ाए।’

धरोहर के रूप में सुरक्षित है दस्तावेज

परिवार ने जमीन के सारे दस्तावेज धरोहर की तरह सुरक्षित रखा है। दुर्गेश बताते हैं- ‘सपना है कि एक दिन परिस्थिति सुधरे और हम पूर्वजों की ज़मीन पर कदम रख सकें। यह दस्तावेज हमें हमारी जड़ों से जोड़े हैं।’ परिवार इन दस्तावेजों को आगे भी पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने की बात कर रहा है।

