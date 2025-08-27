बरेली के राधेश्याम की लिखी रामायण पर रामलीला में डॉक्टर पिता-पुत्र रोल करते हैं, रिहर्सल शुरू है

बरेली में एक डॉक्टर पिता और पुत्र की जोड़ी हर साल रामलीला में हिस्सा लेती हैं। सुभाष नगर की इस रामलीला का मंचन उस रामायण के आधार पर होता है जो यहीं के पंडित राधेश्याम कथावाचक ने लिखी। राधेश्याम की रामायण दुनिया भर में लोकप्रिय है।

बरेली के पंडित राधेश्याम कथावाचक की लिखी रामायण देश और दुनिया में श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है। नवरात्र में इसी रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन सुभाष नगर में होता है। पंडित राधेश्याम के जीवन काल से ही यह रामलीला चल रही है। सुभाष नगर के डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा पंडित राधेश्याम के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि इस रामलीला में अभिनय ही करने लगे। अब तो उनके पुत्र डॉक्टर यशवर्धन भी रामलीला में विभिन्न किरदार निभाते हैं। दोनों पिता-पुत्र इस समय रिहर्सल में जुट चुके हैं क्योंकि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है।