बरेली के राधेश्याम की लिखी रामायण पर रामलीला में डॉक्टर पिता-पुत्र रोल करते हैं, रिहर्सल शुरू है

बरेली में एक डॉक्टर पिता और पुत्र की जोड़ी हर साल रामलीला में हिस्सा लेती हैं। सुभाष नगर की इस रामलीला का मंचन उस रामायण के आधार पर होता है जो यहीं के पंडित राधेश्याम कथावाचक ने लिखी। राधेश्याम की रामायण दुनिया भर में लोकप्रिय है।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, आशीष दीक्षित, बरेली Wed, 27 Aug 2025 10:17 AM
बरेली के पंडित राधेश्याम कथावाचक की लिखी रामायण देश और दुनिया में श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है। नवरात्र में इसी रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन सुभाष नगर में होता है। पंडित राधेश्याम के जीवन काल से ही यह रामलीला चल रही है। सुभाष नगर के डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा पंडित राधेश्याम के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि इस रामलीला में अभिनय ही करने लगे। अब तो उनके पुत्र डॉक्टर यशवर्धन भी रामलीला में विभिन्न किरदार निभाते हैं। दोनों पिता-पुत्र इस समय रिहर्सल में जुट चुके हैं क्योंकि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है।

सितंबर महीने से रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। सुभाष नगर की रामलीला के लिए भी रिहर्सल शुरू हो चुकी है। बरेली की यह रामलीला इस मायने में ऐतिहासिक है कि इसका मंचन पंडित राधेश्याम के जीवित रहते ही शुरू हो गया था। उनके लिखे संवाद ही यहां की रामलीला में इस्तेमाल होते हैं। पिछले कई वर्षों से सुभाष नगर के डॉ. अनिल कुमार शर्मा और उनके पुत्र डॉ. यशवर्धन विभिन्न पात्र बन कर रामायण का मंचन करते आ रहे हैं।

डॉ. शर्मा पंडित राधेश्याम कथावाचक के कामों से बहुत प्रभावित रहे हैं। उन्होंने युवावस्था से ही रामलीला मंचन में भाग लेना शुरू कर दिया था। सांस्कृतिक चेतना को जगाने में जुटे डॉ. अनिल को परिवार का भी पूरा साथ मिला। बड़ा बेटा डॉ. यशवर्धन रामलीला में लक्ष्मण के साथ ही कई किरदार निभाता है। छोटे बेटा भी रामलीला में हिस्सा लेता है।

डॉ. अनिल युवा पीढ़ी को रामायण से सीखने को प्रेरित करते हैं। उनका कहना है कि रामायण का एक-एक किरदार आज के समय में खरा उतरता है। यदि युवा अनुसरण करें तो जीवन में उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।

