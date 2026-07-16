छक्के मारने पर दिव्यांग क्रिकेटर करेंगे हवाई यात्रा, फ्री देखेंगे आईपीएल का मैच
बरेली में आईपीएल की तर्ज पर दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए पैरा स्पोर्ट्स लीग हो रहा है। विजेता टीम को 3 लाख और रनर को 2 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। टॉप 12 सिक्सर को आयोजक हवाई जहाज से यात्रा करवाकर IPL मैच दिखाएंगे।
बरेली के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए अगले महीने एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। दरअसल, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ बरेली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर स्थानीय स्टेडियम में पैरा स्पोर्ट्स लीग का आयोजन करने जा रही है। इस लीग में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले टॉप 12 खिलाड़ियों को अगले वर्ष दिल्ली की फ्री हवाई यात्रा कराई जाएगी और साथ ही उन्हें आईपीएल का फ्री टिकट भी मिलेगा।
क्रिकेट की दुनिया में शोहरत और दौलत दोनों ही है, मगर दिव्यांग क्रिकेटर अक्सर इससे वंचित रह जाते हैं। दिव्यांग क्रिकेटर को खेलने के बदले स्थानीय स्तर पर मैच फीस तक भी नहीं मिल पाती है। अधिकांश क्रिकेटर ऐसे हैं, जिन्होंने कभी किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी नहीं देखा है। यह क्रिकेटर हमेशा ही आर्थिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ बरेली ने इन क्रिकेटरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पैरा स्पोर्ट्स लीग के आयोजन का फैसला किया है।
लीग में आईपीएल की तर्ज पर आठ टीमें होंगी। इन टीमों के 120 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी नीलामी के जरिये खरीदेंगे। कलर्ड किट में सभी मुकाबले दिन में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की विजेता टीम को तीन लाख और उप-विजेता टीम को दो लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट में इसके साथ ही सभी मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच और टूर्नामेंट के अंत में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी दिया जाएगा।
मुफ्त हवाई यात्रा है लीग का सबसे बड़ा आकर्षण
इस अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए फ्री हवाई यात्रा है। यह मौका टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले टॉप-12 खिलाड़ियों को मिलेगा। टूर्नामेंट के आयोजन समिति से जुड़े अंबुज द्विवेदी ने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ बरेली हमेशा ही दिव्यांग खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कार्य करती रही है। इस बार एसोसिएशन बड़ी क्रिकेट लीग का आयोजन करने जा रही है। इससे एक तरफ जहां दिव्यांग क्रिकेटरों को आर्थिक लाभ होगा, वहीं उन्हें पहली बार हवाई यात्रा करने और आईपीएल का मैच देखने का भी मौका मिलेगा।