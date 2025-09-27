Bareilly divided into four super zones after riots four IPS-level officers appointed 14 ASP and 16 CO also deployed बवाल के बाद 4 सुपर जोन में बंटा बरेली, IPS स्तर के मिले 4 अधिकारी; 14 ASP और 16 सीओ भी तैनात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBareilly divided into four super zones after riots four IPS-level officers appointed 14 ASP and 16 CO also deployed

बवाल के बाद 4 सुपर जोन में बंटा बरेली, IPS स्तर के मिले 4 अधिकारी; 14 ASP और 16 सीओ भी तैनात

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके बाद जनपद की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, बरेली, मुख्य संवाददाताSat, 27 Sep 2025 10:29 PM
share Share
Follow Us on
बवाल के बाद 4 सुपर जोन में बंटा बरेली, IPS स्तर के मिले 4 अधिकारी; 14 ASP और 16 सीओ भी तैनात

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके बाद जनपद की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बरेली को एसपी स्तर के चार आईपीएस अधिकारी मिले हैं, जिन्हें शहर को चार सुपर जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शासन से एसपी स्तर के चार आईपीएस अधिकारी, 14 एडिशनल एसपी और 16 सीओ भेजे गए हैं। माहौल को देखते हुए शहर को चार सुपर जोन में बांटा गया है। हर आईपीएस अधिकारी को एक सुपर जोन की जिम्मेदारी दी गई है। निगरानी के लिए 12-12 घंटे की दो शिफ्ट बनाई गई हैं और इन अधिकारियों के साथ दोनों शिफ्ट में दो-दो एडिशनल एसपी व दो-दो सीओ सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इसके अलावा पीएसी की दस कंपनियां तैनात की गई हैं। इनके समेत पुलिस और आरएएफ के 8000 से ज्यादा जवान ड्यूटी पर मुस्तैद हैं।

पैदल गश्त कर दिया सुरक्षा का संदेश

शनिवार दोपहर डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस, पीएसी और आरएएफ के साथ कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पैदल गश्त की। इस दौरान सभी अफसरों ने बिहारीपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गलियों में भ्रमण किया और कुतुबखाना तथा कोतवाली तक पैदल मार्च किया गया। इस दौरान एडीएम सिटी, एसपी ट्रैफिक, सिटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Bareilly News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |