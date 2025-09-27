बवाल के बाद 4 सुपर जोन में बंटा बरेली, IPS स्तर के मिले 4 अधिकारी; 14 ASP और 16 सीओ भी तैनात

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके बाद जनपद की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शासन से एसपी स्तर के चार आईपीएस अधिकारी, 14 एडिशनल एसपी और 16 सीओ भेजे गए हैं। माहौल को देखते हुए शहर को चार सुपर जोन में बांटा गया है। हर आईपीएस अधिकारी को एक सुपर जोन की जिम्मेदारी दी गई है। निगरानी के लिए 12-12 घंटे की दो शिफ्ट बनाई गई हैं और इन अधिकारियों के साथ दोनों शिफ्ट में दो-दो एडिशनल एसपी व दो-दो सीओ सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इसके अलावा पीएसी की दस कंपनियां तैनात की गई हैं। इनके समेत पुलिस और आरएएफ के 8000 से ज्यादा जवान ड्यूटी पर मुस्तैद हैं।