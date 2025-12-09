यूपी के इस जिले में बन रहा सबसे बड़ा एक्वेरियम और एयरोस्पेस साइंस सेंटर

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
बरेली में बन रहे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्वेरियम और एयरोस्पेस साइंस सेंटर के अत्याधुनिक टैंकों में दुनिया भर की दुर्लभ मछलियां और समुद्री जीव दिखेंगे।बरेली विकास प्राधिकरण 5 एकड़ में इस अल्ट्रा-मॉडर्न केंद्र को बना रहा है।

Dec 09, 2025 09:46 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, सुहैल खान, बरेली
बरेली शहर अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा विकसित किया जा रहा प्रदेश का सबसे बड़ा एक्वेरियम जल्द ही नाथ नगरी बरेली का नया प्रमुख आकर्षण बनने वाला है। मेगा प्रोजेक्ट में अल्ट्रा-मॉडर्न एक्वेटिक गैलरी के साथ अत्याधुनिक एयरोस्पेस साइंस सेंटर भी बनाया जा रहा है, जो पर्यटकों, बच्चों और विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि एक्वेरियम को पूरी तरह वर्ल्ड-क्लास मानकों के अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आगंतुकों को समुद्री दुनिया का ऐसा अनुभव देना है, मानो वे सचमुच समुद्र की गहराई में हों। परियोजना में अत्याधुनिक अल्ट्रा-मॉडर्न टैंकों की स्थापना की जा रही है, जिनमें देश-दुनिया की दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियों की मछलियां और समुद्री जीव प्रदर्शित किए जाएंगे। इन टैंकों में समुद्र जैसा वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि आगंतुकों को असली समुद्री जीवन का रोमांचक अहसास मिल सके।

5-डी थिएटर में मिलेगा रोमांचक समुद्री सफर

एक्वेरियम में बनाया जाने वाला 5-डी थिएटर इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। यहां आगंतुकों को समुद्री लहरों, तेज हवाओं, पानी की बूंदों का विजुअल इफेक्ट्स से आभास कराया जाएगा। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले समुद्री दृश्यों के साथ चलने वाली विशेष तकनीक दर्शकों को रोमांच से भर देगी। यह थिएटर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए एडवेंचर और मनोरंजन का नया अनुभव साबित होगा। अधिकारियों के अनुसार 5-डी थिएटर का उद्देश्य आगंतुकों को केवल दृश्य अनुभव ही नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों, समुद्री जीवों की हलचल और गहराई का वास्तविक सा अहसास कराना है।

एयरोस्पेस साइंस सेंटर बनेगा प्रमुख आकर्षण

एक्वेरियम के साथ-साथ यहां एक अत्याधुनिक एरोस्पेस साइंस सेंटर भी बनाया जा रहा है। विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखने वालों के लिए यह एक अनोखा और ज्ञानवर्धक केंद्र होगा। केंद्र में हाई-डेफिनेशन 3-डी तारामंडल (प्लैनेटेरियम) की सुविधा होगी, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह-उपग्रह और नक्षत्रों का लाइव प्रोजेक्शन दिखाया जाएगा। बच्चों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियां, अंतरिक्ष से जुड़ी कार्यशालाएं और इंटरएक्टिव मॉडल भी होंगे, जो ज्ञान को बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे।

पर्यटन बढ़ाने की बड़ी संभावना

इस मेगा प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद बरेली को पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि यह एक्वेरियम न सिर्फ शहर के लोगों के लिए मनोरंजन का ठिकाना होगा, बल्कि प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग घूमने आएंगे। इससे रोजगार और पर्यटन से जुड़े अवसर भी बढ़ेंगे।

