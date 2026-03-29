ऋषभ ठाकुर ने मुस्लिम युवक से लगवाए जयश्रीराम के नारे, चप्पलों से पीटा, वीडियो वायरल, गिरफ्तार

बरेली के चर्चित अपराधी और खुद को बजरंग दल का नेता बताने वाले ऋषभ ठाकुर ने एक मुस्लिम युवक को चप्पलों से पीटा और उससे जबरन जय श्रीराम के नारे लगवाए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कैंट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया है।

Bareilly News:उत्तर प्रदेश के बरेली में कानून को ठेंगे पर रखने वाले और खुद को बजरंग दल का नेता बताने वाले ऋषभ ठाकुर की एक और करतूत सामने आई है। हिंदू लड़की से बातचीत करने के शक में ऋषभ ने एक मुस्लिम युवक को पकड़कर उसे चप्पलों से पीटा और जबरन जय श्रीराम के नारे लगवाए। इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए रविवार देर रात ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। कैंट थाना पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और पीड़ित पक्ष से तहरीर मांगी गई है।

वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऋषभ ठाकुर सरेराह युवक को प्रताड़ित कर रहा है। आसपास ऋषभ के कई दोस्त भी मौजूद हैं। उन्हीं में से कोई वीडियो भी बना रहा है। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। ऋषभ ने युवक को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसकी जान-पहचान मोहल्ले की ही एक हिंदू लड़की से थी। ऋषभ ने युवक को अपमानित करते हुए उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए और जमीन पर गिराकर चप्पलों से उसकी पिटाई की। खुद को चर्चा में रखने के लिए ऋषभ ने इस पूरी घटना का वीडियो बनवाया और उसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया।

अपराधों का लंबा इतिहास ऋषभ ठाकुर बरेली पुलिस के लिए नया नाम नहीं है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। ऋषभ ठाकुर कैफे में मुस्लिम युवक से मारपीट के बाद चर्चा में आया था। कुछ महीने पहले राजेंद्र नगर के एक कैफे में जन्मदिन मनाने कई दोस्तों के साथ गई हिंदू छात्रा के मुस्लिम दोस्त को उसने लव जिहाद का नाम देकर पीटा था। इसका भी वीडियो वायरल हुआ और ऋषभ को जेल भेजा गया था।

कुछ समय बाद वह जेल से जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद भी उसकी हरकतें नहीं सुधरीं तो और बार-बार अपराध करने के चलते पुलिस ने उसे 'जिला बदर' घोषित किया था। इसके बाद भी वह शहर में सक्रिय रहा। पीलीभीत बाईपास स्थित एक स्पा सेंटर की संचालिका से रंगदारी मांगने और धमकाने का मामला भी सामने आया। इस मामले में भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है।