Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBareilly Cockfighting roosters owner Khan Saheb story one cock price can be in lacs bets on fight big source of money
लाखों रुपये में बिकते हैं लड़ाकू मुर्गे, जंग में हार-जीत से झोला भरकर कमाते हैं मालिक

लाखों रुपये में बिकते हैं लड़ाकू मुर्गे, जंग में हार-जीत से झोला भरकर कमाते हैं मालिक

संक्षेप:

मकर संक्रांति के दौरान आंध्र प्रदेश समेत देश के कई इलाकों से मुर्गों की लड़ाई की खबरें आने लगती है। बरेली में भी ऐसे लड़ाकू मुर्गे पाले जाते हैं। एक मुर्गे की कीमत 3.50 लाख रुपये तक चली जाती है। मुर्गों की लड़ाई में बड़ी कमाई है।

Dec 31, 2025 09:15 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

मकर संक्रांति के दौरान आंध प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों से मुर्गों की खूनी लड़ाई के खेल की खबरें और उस पर रोकथाम की खबरें आने लगती हैं। लड़ाकू मुर्गों की परवरिश खास तरीके से की होती है। बरेली के धौरेरामाफी गांव के खान साहब की पहचान उनके खास मुर्गों से है। मुरादाबाद के रहने वाले खान साहब कई वर्षों से बरेली में फाइटिंग मुर्गों (Cockfighting Roosters) को ही तैयार करने का काम कर रहे हैं। खान साहेब का शौक समय के साथ रोज़गार में बदल गया। अब उनके पास पल रहे कुछ मुर्गों की कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये मुर्गे सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि जीत के साथ लाखों रुपये कमाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खान साहब बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें मुर्गे पालने का शौक था। गांव के माहौल में यह शौक आम बात थी। जब उन्हें पता चला कि कई जगहों पर मुर्गों की कुश्ती कराई जाती है और इस खेल में बड़ी रकम की बाजी लगती है तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि कई मुर्गे पालने शुरू किए और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाया। धीरे-धीरे यह शौक उनकी पहचान बन गया। आज उनके दो मुर्गे ‘राजा’ और ‘किंग’ कई आयोजनों में अपनी जीत के लिए जाने जाते हैं। कुछ छोटे मुर्गे भी हैं, जिन्हें वो भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

3.50 लाख रुपये तक में बिकता है एक-एक लड़ाकू मुर्गा

खान साहब का दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भी कई बार मुर्गों की कुश्ती में हिस्सा लिया है। शुरुआत में उन्होंने दस हजार रुपये की बाजी से पहली जीत दर्ज की थी, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ अब एक-एक फाइट में दो से ढाई लाख की बाजी लग जाती है। बड़े आयोजनों में राजा और किंग जैसे मुर्गों की मांग रहती है। इनकी कीमत भी किसी अच्छे नस्ल के पशु से कम नहीं है। ऐसे मुर्गों की बोली 3.50 लाख रुपये तक लग चुकी है। खान साहब ने बताया कि वे मुर्गों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं।

मुर्गों की डाइट का रखा जाता है विशेष ध्यान

मुर्गों की देखभाल में उनकी डाइट का खास ध्यान रखा जाता है। रोजाना मूंगफली, काजू, बादाम और उच्च गुणवत्ता का दाना दिया जाता है। कभी-कभी उन्हें फलों का जूस भी पिलाया जाता है। राजा और किंग दूध पीने के भी शौकीन हैं। उन्हें इन सबके अलावा नियमित रूप से करीब 50-50 ग्राम बकरे का मांस खिलाया जाता है, ताकि उनकी ताकत बनी रहे।

विशेष प्रशिक्षण से दमदार बनाए जा रहे मुर्गे

व्यायाम भी लड़ाके मुर्गों के प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है। खान साहब सुबह-शाम मुर्गों को करीब एक-एक घंटे के लिए खुले मैदान में छोड़ते हैं। पैरों में हल्की रस्सी बांध दी जाती है, ताकि वे दूर न भागें। इस दौरान मुर्गे उछल-कूद करते हैं, जिससे उनके पैरों में मजबूती आती है और खुली हवा में रहने से वे स्वस्थ रहते हैं।

मुर्गों की खूनी लड़ाई पर रोक है लेकिन लोग मानते नहीं हैं

आंध प्रदेश के तटीय इलाकों में दो मुर्गों के पांव में चाकू-ब्लेड जैसी धारदार चीजें बांधकर लड़ाया जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में मुर्गों की लड़ाई एक जुए की तरह खेला जाता है। बाजी लगती है, हार-जीत के साथ पैसे बनते और डूबते हैं। पशु प्रेमी इसका काफी विरोध करते हैं। भारत में मुर्गों की खूनी लड़ाई पर कानूनी प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर रियायत दे रखी है कि मुर्गों के पांव में कोई चाकू या ब्लेड नहीं होगा और इस दौरान कोई जुआ नहीं खेला जाएगा।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bareilly Bareilly News Bareilly Update News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |