लाखों रुपये में बिकते हैं लड़ाकू मुर्गे, जंग में हार-जीत से झोला भरकर कमाते हैं मालिक

संक्षेप: मकर संक्रांति के दौरान आंध्र प्रदेश समेत देश के कई इलाकों से मुर्गों की लड़ाई की खबरें आने लगती है। बरेली में भी ऐसे लड़ाकू मुर्गे पाले जाते हैं। एक मुर्गे की कीमत 3.50 लाख रुपये तक चली जाती है। मुर्गों की लड़ाई में बड़ी कमाई है।

मकर संक्रांति के दौरान आंध प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों से मुर्गों की खूनी लड़ाई के खेल की खबरें और उस पर रोकथाम की खबरें आने लगती हैं। लड़ाकू मुर्गों की परवरिश खास तरीके से की होती है। बरेली के धौरेरामाफी गांव के खान साहब की पहचान उनके खास मुर्गों से है। मुरादाबाद के रहने वाले खान साहब कई वर्षों से बरेली में फाइटिंग मुर्गों (Cockfighting Roosters) को ही तैयार करने का काम कर रहे हैं। खान साहेब का शौक समय के साथ रोज़गार में बदल गया। अब उनके पास पल रहे कुछ मुर्गों की कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये मुर्गे सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि जीत के साथ लाखों रुपये कमाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खान साहब बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें मुर्गे पालने का शौक था। गांव के माहौल में यह शौक आम बात थी। जब उन्हें पता चला कि कई जगहों पर मुर्गों की कुश्ती कराई जाती है और इस खेल में बड़ी रकम की बाजी लगती है तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि कई मुर्गे पालने शुरू किए और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाया। धीरे-धीरे यह शौक उनकी पहचान बन गया। आज उनके दो मुर्गे ‘राजा’ और ‘किंग’ कई आयोजनों में अपनी जीत के लिए जाने जाते हैं। कुछ छोटे मुर्गे भी हैं, जिन्हें वो भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

3.50 लाख रुपये तक में बिकता है एक-एक लड़ाकू मुर्गा खान साहब का दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भी कई बार मुर्गों की कुश्ती में हिस्सा लिया है। शुरुआत में उन्होंने दस हजार रुपये की बाजी से पहली जीत दर्ज की थी, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ अब एक-एक फाइट में दो से ढाई लाख की बाजी लग जाती है। बड़े आयोजनों में राजा और किंग जैसे मुर्गों की मांग रहती है। इनकी कीमत भी किसी अच्छे नस्ल के पशु से कम नहीं है। ऐसे मुर्गों की बोली 3.50 लाख रुपये तक लग चुकी है। खान साहब ने बताया कि वे मुर्गों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं।

मुर्गों की डाइट का रखा जाता है विशेष ध्यान मुर्गों की देखभाल में उनकी डाइट का खास ध्यान रखा जाता है। रोजाना मूंगफली, काजू, बादाम और उच्च गुणवत्ता का दाना दिया जाता है। कभी-कभी उन्हें फलों का जूस भी पिलाया जाता है। राजा और किंग दूध पीने के भी शौकीन हैं। उन्हें इन सबके अलावा नियमित रूप से करीब 50-50 ग्राम बकरे का मांस खिलाया जाता है, ताकि उनकी ताकत बनी रहे।

विशेष प्रशिक्षण से दमदार बनाए जा रहे मुर्गे व्यायाम भी लड़ाके मुर्गों के प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है। खान साहब सुबह-शाम मुर्गों को करीब एक-एक घंटे के लिए खुले मैदान में छोड़ते हैं। पैरों में हल्की रस्सी बांध दी जाती है, ताकि वे दूर न भागें। इस दौरान मुर्गे उछल-कूद करते हैं, जिससे उनके पैरों में मजबूती आती है और खुली हवा में रहने से वे स्वस्थ रहते हैं।