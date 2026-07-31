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आसमान में धमाकों से दहला बरेली शहर; घरों से निकले लोग, दरवाजे-खिड़कियां तक हिल गईं

By sandeep
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, बरेली
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बरेली में गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे और फिर 10 बजे आसमान में तेज धमाकों की आवाज से लोग दहशत में आ गए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गईं। चर्चा है कि यह एयरफोर्स के सुपरसोनिक विमान के सोनिक बूम की आवाज थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

symbolic photo
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आसमान में तेज धमाकों की आवाज ने गुरुवार सुबह पूरे बरेली शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धमाके इतने तेज थे कि लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गए। चर्चा है कि यह एयरफोर्स के सुपरसोनिक विमान के सोनिक बूम की आवाज थी। लोगों के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे और फिर लगभग 10 बजे आसमान में तेज धमाके जैसी की आवाज हुई, जिसकी गूंज शहर से देहात तक सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों का कहना है कि धमाके से उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गईं।

सोशल मीडिया पर दिन भर रही चर्चा

धमाके की आवाज सुनते ही पूरे शहर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अलग-अलग तरह के कयास लगाए। किसी ने इसे भूकंप से जोड़ा तो किसी ने आसमान में विस्फोट की बात कही। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह आवाज एयरफोर्स के सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न होने वाले सोनिक बूम की हो सकती है लेकिन देर शाम तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।

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क्या होती है सोनिक बूम

जब कोई विमान हवा में उड़ता है तो ध्वनि तरंगे पैदा करता है। जब विमान की गति ध्वनि की गति से कम होती है तो साउंड वेव विमान के आगे की ओर सुनाई देती है। मगर जब कोई विमान ध्वनि का बैरियर तोड़कर उससे भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है तो यह एक सोनिक बूम पैदा करता है। इसमें विमान के आने पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती है लेकिन जब वह गुजर जाता है तो तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है।

साल 2023 में भी सुनाई दी थी धमाकों की आवाज

आपको बता दें इससे पहले अक्तूबर 2023 में बरेली में तेज धमाकों से लोग सन्न रह गए थे। दिनदहाड़े हुए धमाके से पूरा शहर हिल गया था। स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और घरों में मौजूद लोग भी बाहर निकल आए थे। अचानक ही इज्जतनगर, बारादरी, प्रेमनगर, किला और कोतवाली समेत शहर के लगभग सभी इलाकों में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। किसी को लगा कि भूकंप से कोई बिल्डिंग गिर गई तो किसी को बम धमाके की आवाज महसूस हुई। धमाका इतनी तेज था कि स्कूल, कॉलेज और घरों में लगे शीशे हिल गए। बच्चे अपनी क्लासरूम से निकलकर मैदान में आ गए, तमाम लोग भी घरों से बाहर आ गए।

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सोनिक बूम बताई गई थी वजह

पुलिस भी सक्रिय हुई और जांच पड़ताल के लिए दौड़ पड़ी लेकिन कहीं किसी हादसे की जानकारी नहीं मिल पई थी। तब भी इसकी वजह सोनिक बूम बताई गई थी। इसका मतलब यह है कि जब एयरफोर्स का कोई सुपरसोनिक विमान ध्वनि की गति से तेज रफ्तार में कम ऊंचाई पर उड़ान करता है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है और धमाके जैसी आवाज महसूस होती है।

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