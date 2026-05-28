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संडे शतरंज से बदला बरेली का माहौल, 137 हफ्ते में ही खिलाड़ी 6 से बढ़कर 352 हो गए

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, बरेली
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बरेली में हर रविवार को शतरंज एसोसिएशन प्रतियोगिता का आयोजन करता है। 137 सप्ताह पहले 6 खिलाड़ियों से शुरू हुआ यह सफर अब 352 प्लेयर्स तक जा पहुंचा है। बरेली के ओजस्य सक्सेना ने उदयपुर में एक नेशनल टूर्नामेंट भी जीता।

संडे शतरंज से बदला बरेली का माहौल, 137 हफ्ते में ही खिलाड़ी 6 से बढ़कर 352 हो गए

एक समय बरेली में शतरंज का अच्छा माहौल था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या तेजी से कम होने लगी। इस स्थिति को बदलने के लिए बरेली शतरंज एसोसिएशन ने एक अनूठी पहल की। हर रविवार को नियमित रूप से एसोसिएशन शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करने लगा। असर अब साफ दिखने लगा है। महज 6 खिलाड़ियों से शुरू हुई पहल आज 352 खिलाड़ियों तक पहुंच चुकी है। लगातार 137 सप्ताह से आयोजित हो रही रविवारी प्रतियोगिता ने बरेली में शतरंज का माहौल फिर से जीवंत कर दिया है। न सिर्फ नए खिलाड़ी सामने आए हैं, बल्कि जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलने लगी है। वर्तमान में बरेली से 20 अंतरराष्ट्रीय फिडे रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी सक्रिय रूप से खेल रहे हैं।

एसोसिएशन के सचिव रामकिशोर ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने संगठन के अन्य सदस्यों के सहयोग से बच्चों और युवाओं को प्रतियोगिताओं से जोड़ने का प्रयास किया। शुरुआत में प्रतिभागियों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन नियमित आयोजन और सकारात्मक माहौल के कारण धीरे-धीरे संख्या बढ़ती गई। अब हर रविवार होने वाली प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अभ्यास और प्रतिस्पर्धा का बड़ा मंच बन चुकी है।

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बरेली के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। छह महीने पहले उदयपुर में आयोजित ओपन फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट में बरेली के युवा खिलाड़ी ओजस्य सक्सेना ने पहला स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ओजस्य सक्सेना ने 8.5 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया और 1.11 लाख रुपये का पुरस्कार भी जीता। उनकी सफलता ने जिले के अन्य खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है।

शतरंज अभियान को और व्यापक बनाने की तैयारी

शतरंज एसोसिएशन अब अभियान को और व्यापक बनाने की तैयारी में है। सचिव राम किशोर ने बताया कि संस्था ‘चेस इन स्कूल’ अभियान को गति दे रही है। इसके तहत जिले के स्कूलों में शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों को खेल से जोड़ने की योजना है। उनका कहना है कि शतरंज का खेल एकाग्रता, निर्णय क्षमता और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जल्द कराई जाएगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता

माधवराव सिंधिया स्कूल के प्रबंधक सौरभ अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष शतरंज एसोसिएशन के सहयोग से जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने की तैयारी है। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी हुई है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

ये हैं बरेली जिले के अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी

1. ओजस्य सक्सेना 13 वर्ष

2. कार्तिक खेतवाल 21 वर्ष

3. दक्ष सिंघल 14 वर्ष

4. इशिका नाथन 11 वर्ष

5. अथर्व बब्बर 14 वर्ष

6. उदय चक्रवर्ती 16 वर्ष

7. अर्जुन भारद्वाज 20 वर्ष

8. श्रजित भारद्वाज 19 वर्ष

9. प्रियम पाल 16 वर्ष

10. नीरज रावत 33 वर्ष

11. राजवीर सिंह 55 वर्ष

12. राजेंद्र 27 वर्ष

13. दीपक अरोड़ा 65 वर्ष

14. डॉ. शमीम अहमद 66 वर्ष

15. क्रांति गुप्ता 82 वर्ष

16. दीपक रस्तोगी 56 वर्ष

17. अविनाश शर्मा 35 वर्ष

18. वेद प्रकाश 37 वर्ष

19. अशफाक अहमद 36 वर्ष

20. श्रंग राजेंद्र 26 वर्ष

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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