संडे शतरंज से बदला बरेली का माहौल, 137 हफ्ते में ही खिलाड़ी 6 से बढ़कर 352 हो गए
बरेली में हर रविवार को शतरंज एसोसिएशन प्रतियोगिता का आयोजन करता है। 137 सप्ताह पहले 6 खिलाड़ियों से शुरू हुआ यह सफर अब 352 प्लेयर्स तक जा पहुंचा है। बरेली के ओजस्य सक्सेना ने उदयपुर में एक नेशनल टूर्नामेंट भी जीता।
एक समय बरेली में शतरंज का अच्छा माहौल था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या तेजी से कम होने लगी। इस स्थिति को बदलने के लिए बरेली शतरंज एसोसिएशन ने एक अनूठी पहल की। हर रविवार को नियमित रूप से एसोसिएशन शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करने लगा। असर अब साफ दिखने लगा है। महज 6 खिलाड़ियों से शुरू हुई पहल आज 352 खिलाड़ियों तक पहुंच चुकी है। लगातार 137 सप्ताह से आयोजित हो रही रविवारी प्रतियोगिता ने बरेली में शतरंज का माहौल फिर से जीवंत कर दिया है। न सिर्फ नए खिलाड़ी सामने आए हैं, बल्कि जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलने लगी है। वर्तमान में बरेली से 20 अंतरराष्ट्रीय फिडे रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी सक्रिय रूप से खेल रहे हैं।
एसोसिएशन के सचिव रामकिशोर ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने संगठन के अन्य सदस्यों के सहयोग से बच्चों और युवाओं को प्रतियोगिताओं से जोड़ने का प्रयास किया। शुरुआत में प्रतिभागियों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन नियमित आयोजन और सकारात्मक माहौल के कारण धीरे-धीरे संख्या बढ़ती गई। अब हर रविवार होने वाली प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अभ्यास और प्रतिस्पर्धा का बड़ा मंच बन चुकी है।
बरेली के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। छह महीने पहले उदयपुर में आयोजित ओपन फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट में बरेली के युवा खिलाड़ी ओजस्य सक्सेना ने पहला स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ओजस्य सक्सेना ने 8.5 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया और 1.11 लाख रुपये का पुरस्कार भी जीता। उनकी सफलता ने जिले के अन्य खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है।
शतरंज अभियान को और व्यापक बनाने की तैयारी
शतरंज एसोसिएशन अब अभियान को और व्यापक बनाने की तैयारी में है। सचिव राम किशोर ने बताया कि संस्था ‘चेस इन स्कूल’ अभियान को गति दे रही है। इसके तहत जिले के स्कूलों में शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों को खेल से जोड़ने की योजना है। उनका कहना है कि शतरंज का खेल एकाग्रता, निर्णय क्षमता और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जल्द कराई जाएगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता
माधवराव सिंधिया स्कूल के प्रबंधक सौरभ अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष शतरंज एसोसिएशन के सहयोग से जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने की तैयारी है। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी हुई है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
ये हैं बरेली जिले के अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी
1. ओजस्य सक्सेना 13 वर्ष
2. कार्तिक खेतवाल 21 वर्ष
3. दक्ष सिंघल 14 वर्ष
4. इशिका नाथन 11 वर्ष
5. अथर्व बब्बर 14 वर्ष
6. उदय चक्रवर्ती 16 वर्ष
7. अर्जुन भारद्वाज 20 वर्ष
8. श्रजित भारद्वाज 19 वर्ष
9. प्रियम पाल 16 वर्ष
10. नीरज रावत 33 वर्ष
11. राजवीर सिंह 55 वर्ष
12. राजेंद्र 27 वर्ष
13. दीपक अरोड़ा 65 वर्ष
14. डॉ. शमीम अहमद 66 वर्ष
15. क्रांति गुप्ता 82 वर्ष
16. दीपक रस्तोगी 56 वर्ष
17. अविनाश शर्मा 35 वर्ष
18. वेद प्रकाश 37 वर्ष
19. अशफाक अहमद 36 वर्ष
20. श्रंग राजेंद्र 26 वर्ष
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