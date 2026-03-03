परिवार ने मिलने से रोका तो प्रेमिका ने खाया जहर, आहत प्रेमी ने पेड़ से फांसी लगाकर दी जान
बरेली के भमोरा में प्रेम प्रसंग पर परिजनों की पाबंदी के बाद एक किशोरी ने जहर खा लिया, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना से आहत होकर उसके प्रेमी ने मंगलवार को पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली।
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भमोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदारनगर चौकी के एक गांव में प्रेम प्रसंग का बेहद खौफनाक और दर्दनाक अंत सामने आया है। परिजनों द्वारा मेल-मिलाप पर पाबंदी लगाए जाने से क्षुब्ध होकर एक नाबालिग प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, तो वहीं उसकी हालत बिगड़ने की सूचना मिलते ही प्रेमी ने गांव के बाहर पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दोहरे हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है।
महीनों से चल रहा था प्रेम प्रसंग, परिजनों को लगी भनक
जानकारी के अनुसार, भमोरा के एक ही गांव के रहने वाले किशोर और किशोरी के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही बिरादरी के थे और हमउम्र थे। हाल ही में उनके इस गुपचुप रिश्ते की जानकारी दोनों के परिवार वालों को हो गई थी। रविवार को इस बात को लेकर दोनों के घरों में काफी विवाद हुआ और परिजनों ने सख्त लहजे में उन्हें एक-दूसरे से न मिलने की हिदायत दी। साथ ही मोबाइल फोन छीनने और घर से बाहर निकलने पर कड़ी बंदिशें लगा दी गईं।
प्रेमिका ने उठाया आत्मघाती कदम, अस्पताल में भर्ती
परिजनों के कड़े विरोध और भविष्य में अलग होने के डर से आहत होकर सोमवार तड़के किशोरी ने घर में रखा कोई जहरीला पदार्थ गटक लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गई। परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो घर में कोहराम मच गया। आनन-फानन में उसे बरेली शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टर उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रेमी का शव पेड़ पर लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी
इधर, जैसे ही प्रेमी युवक को यह पता चला कि उसकी प्रेमिका ने जहर खा लिया है और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, वह मानसिक रूप से टूट गया। सोमवार सुबह वह बिना किसी को बताए घर से लापता हो गया। परिजन दिनभर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मंगलवार सुबह चांढपुर अड्डे के पास भिखारी लाल के खेत में लगे एक लिपस्टिक (यूकेलिप्टस) के पेड़ पर उसका शव फंदे से लटका देख ग्रामीणों के होश उड़ गए।
सूचना मिलते ही भमोरा थाना पुलिस और सरदारनगर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।
