Bareilly bawal Police and administration seal hotels and lawns taking action against Tauqeer close associates बरेली बवाल: तौकीर के करीबियों पर ऐक्शन शुरू, पुलिस-प्रशासन ने सील किए होटल-लॉन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBareilly bawal Police and administration seal hotels and lawns taking action against Tauqeer close associates

बरेली बवाल: तौकीर के करीबियों पर ऐक्शन शुरू, पुलिस-प्रशासन ने सील किए होटल-लॉन

कानपुर प्रकरण को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाने और पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। मौलाना को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया।

Dinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाताSun, 28 Sep 2025 10:43 PM
share Share
Follow Us on
बरेली बवाल: तौकीर के करीबियों पर ऐक्शन शुरू, पुलिस-प्रशासन ने सील किए होटल-लॉन

मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में शामिल उपद्रवियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बीडीए और पुलिस की टीम ने रविवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर आरिफ का होटल व दो लॉन सील कर दिए। वहीं, बवाल में शामिल 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 15 को जेल भेजा गया और छह का शांतिभंग में चालान किया गया है।

कानपुर प्रकरण को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाने और पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। मौलाना को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया लेकिन अराजक हुई भीड़ ने जगह-जगह बवाल कर पुलिस पर पथराव व फायरिंग कर शहर का माहौल खराब कर दिया। इस प्रकरण में दस मुकदमे दर्ज कर मौलाना तौकीर समेत 12 उपद्रवियों को शनिवार को जेल भेज दिया गया। 21 उपद्रवियों पर रविवार को कार्रवाई की गई।

वहीं, बीडीए की टीम ने मजिस्ट्रेट और तीन थानों की फोर्स के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीलीभीत बाईपास स्थित होटल स्काईलार्क, फहम लॉन और फ्लोरा गार्डन बारातघर को ताला लगाकर सील कर दिया। ये तीनों प्रतिष्ठान फाइक इंक्लेव निवासी कॉलोनाइजर मो. आरिफ के हैं, जो मौलाना तौकीर का करीबी मददगार और उसे शरण देने वाले फरहत का पार्टनर है। सीलिंग की कार्रवाई से पहले पुलिस ने होटल को खाली करा लिया था। मौके पर मौजूद बीडीए अफसरों ने बताया कि तीनों निर्माण बीडीए के नियमों को दरकिनार कर बिना नक्शा स्वीकृत कराए ही बनाए गए थे।

आईएमसी नेताओं के कब्जे में वक्फ संपत्तियां, जांच शुरू

अफसरों ने बताया कि आईएमसी के कई नेताओं ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। इसे लेकर पहले भी कुछ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस पर कार्रवाई के लिए मौलाना तौकीर, डॉ. नफीस, नदीम, अनीस सकलैनी और मुनीर इदरीसी की संपत्तियों की जांच शुरू कराई जा रही है। सभी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

मौलाना के इशारे पर 77 लोगों ने जुटाई थी भीड़

तौकीर रजा के 77 मददगार अब पुलिस के रडार पर हैं, जिनमें से चार-पांच नगर निगम के पार्षद हैं। इन सभी ने बवाल के लिए भीड़ जुटाने में मदद की थी और लोगों को बच्चों को लेकर जाने के लिए उकसाया था। ये सभी मोबाइल के जरिये तौकीर के संपर्क में थे लेकिन बवाल में कहीं नजर नहीं आए। वहीं, सीएए-एनआरसी के दौरान बवाल करने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, उपद्रवियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस-प्रशासन उपद्रवियों की कमर तोड़ने के लिए हर तरह की कार्रवाई करेगा। इसी कड़ी में रविवार को बीडीए की ओर से कुछ संपत्तियां सील की गई हैं। 15 उपद्रवी जेल भेजे गए हैं और छह का चालान किया गया है। अन्य की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

Bareilly News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |