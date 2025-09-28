बरेली बवाल: तौकीर के करीबियों पर ऐक्शन शुरू, पुलिस-प्रशासन ने सील किए होटल-लॉन

कानपुर प्रकरण को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाने और पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। मौलाना को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया।

मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में शामिल उपद्रवियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बीडीए और पुलिस की टीम ने रविवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर आरिफ का होटल व दो लॉन सील कर दिए। वहीं, बवाल में शामिल 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 15 को जेल भेजा गया और छह का शांतिभंग में चालान किया गया है।

इस प्रकरण में दस मुकदमे दर्ज कर मौलाना तौकीर समेत 12 उपद्रवियों को शनिवार को जेल भेज दिया गया। 21 उपद्रवियों पर रविवार को कार्रवाई की गई।

वहीं, बीडीए की टीम ने मजिस्ट्रेट और तीन थानों की फोर्स के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीलीभीत बाईपास स्थित होटल स्काईलार्क, फहम लॉन और फ्लोरा गार्डन बारातघर को ताला लगाकर सील कर दिया। ये तीनों प्रतिष्ठान फाइक इंक्लेव निवासी कॉलोनाइजर मो. आरिफ के हैं, जो मौलाना तौकीर का करीबी मददगार और उसे शरण देने वाले फरहत का पार्टनर है। सीलिंग की कार्रवाई से पहले पुलिस ने होटल को खाली करा लिया था। मौके पर मौजूद बीडीए अफसरों ने बताया कि तीनों निर्माण बीडीए के नियमों को दरकिनार कर बिना नक्शा स्वीकृत कराए ही बनाए गए थे।

आईएमसी नेताओं के कब्जे में वक्फ संपत्तियां, जांच शुरू अफसरों ने बताया कि आईएमसी के कई नेताओं ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। इसे लेकर पहले भी कुछ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस पर कार्रवाई के लिए मौलाना तौकीर, डॉ. नफीस, नदीम, अनीस सकलैनी और मुनीर इदरीसी की संपत्तियों की जांच शुरू कराई जा रही है। सभी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।