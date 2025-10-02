बरेली बवाल: सुबह दस बजे से शहर में उड़ेंगे ड्रोन, छतों पर तलाशे जाएंगे पत्थर, सात टीमें करेंगी निगरानी

पिछले जुमा कुछ धर्मस्थलों की छत पर भीड़ जमा होने के सीसीटीवी फुटेज मिले थे। इसको देखते हुए इस बार ड्रोन से निगरानी करने वाली टीमों की संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई है। ये टीमें सुबह दस बजे से ही संवेदनशील क्षेत्रों में छतों पर निगरानी कर पत्थर तलाश करेंगी।

बरेली में पिछले जुमा कुछ धर्मस्थलों की छत पर भीड़ जमा होने के सीसीटीवी फुटेज मिले थे। इसको देखते हुए इस बार ड्रोन से निगरानी करने वाली टीमों की संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई है। ये टीमें सुबह दस बजे से ही संवेदनशील क्षेत्रों में छतों पर निगरानी कर पत्थर तलाश करेंगी। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सभी ड्रोन टीमों के साथ पुलिस की विशेष टीमें भी लगाई गई हैं। अगर किसी छत पर पत्थर मिले तो तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को छत पर भीड़ के जमावड़े की भी इजाजत नहीं है। इसके लिए रूफटॉप ड्यूटी भी लगाई गई है। बता दें कि पुलिस बवाल प्रकरण में उपद्रवियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। अब तक 87 उपद्रवी गिरफ्तार कर 81 को जेल भेजा जा चुका है। छह का शांतिभंग में चालान किया गया है। अन्य उपद्रवियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

सादा कपड़ों में तैनात होंगे 200 पुलिसकर्मी पुलिस के 200 जवान सादा कपड़ों में संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। ये सभी जनता के बीच घुलमिलकर माहौल पर नजर रखेंगे। अगर कहीं से किसी खुराफात की सूचना मिलेगी तो तत्काल अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई कराएंगे।

225 मजिस्ट्रेट तैनात, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कानून और शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने शहर को चार सुपर जोन में बांटकर 225 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। जुमे को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 25 नवंबर तक धारा-163 लागू कर दी है। शुक्रवार को जुमा की नमाज पर प्रशासन सतर्क है। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि जिले में आगामी त्योहारों व शांति व्यवस्था की कोई शिकायत या समस्या हो तो टेलीफोन नंबर 0581-2422202 व 0581-2428188 पर जानकारी दी जा सकती है। शहर को चार सुपर जोन और आठ जोन में बांटा गया है। कुल 225 सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पल-पल के घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही। कहीं भी कोई गड़बड़ी की कोशिश करेगा तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।