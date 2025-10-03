Bareilly: Action today on Farhat who gave shelter to Maulana Tauqeer Raza, bulldozer can run along with sealing house तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत पर ऐक्शन आज, मकान सीलिंग के साथ चल सकता है बुलडोजर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत पर ऐक्शन आज, मकान सीलिंग के साथ चल सकता है बुलडोजर

यूपी में बरेली बवाल के बाद ऐक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा को कीर को शरण देने के आरोप में चर्चा में आए फरहत खां के मकान पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। इसके साथ बुलडोजर ऐक्शन भी हो सकता है।

Deep Pandey बरेली, हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 07:25 AM
यूपी के बरेली में पिछले सप्ताह जुमे की नमाज के बाद हुए बरेली बवाल के बाद अब बीडीए ऐक्शन मोड में आ गया है। बवाल के दौरान तौकीर को शरण देने के आरोप में चर्चा में आए फरहत खां के फाइक इंक्लेव स्थित मकान पर शुक्रवार को कार्रवाई तय मानी जा रही है। बताया गया है कि मौलाना तौकीर ने इसी मकान में पनाह ली थी। बीडीए ने गुरुवार तक का समय देते हुए फरहत खां को मकान खाली करने का नोटिस दिया था। बीडीए सीलिंग की कार्रवाई करेगा। इसके साथ बुलडोजर भी चल सकत है।

बीडीए ने फरहत खां समेत कई अन्य आरोपियों की संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है, जिनमें डॉ. नफीस, नदीम खान से जुड़े तमाम उपद्रवियों के नाम भी शामिल हैं। बीडीए की लिस्ट में होटल, मैरिज होम, शोरूम और आवासीय भवन भी शामिल हैं, जिन पर अवैध निर्माण के चलते कार्रवाई प्रस्तावित है। बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए मनिकंडन का कहना है कि बवाल फैलाने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से शामिल हों या परोक्ष रूप से मददगार। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। फरहत खां जैसे तमाम लोगों के भवनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने बताया कि उपद्रवियों की संपत्तियों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। फाइक इंक्लेव निवासी फरहत खां के मकान पर भी कार्रवाई की जानी है। बाकी कार्रवाई भी जारी रहेगी।

फाइक इन्क्लेव में फरहत खां के मकान में मौलाना ने ली थी पनाह:

बीते सप्ताह बरेली में जुमा नमाज के बाद हुए उपद्रव में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को फाइक इन्क्लेव निवासी फरहत खां के मकान में हाउस अरेस्ट किया था। क्योंकि मौलाना फरहत के मकान में शरण लेते पाए गए।

बीडीए की लिस्ट में कई बड़े उपद्रवियों की संपत्तियां

प्रशासन ने बवाल से जुड़े जिन लोगों की पहचान की है, उनमें डॉ. नफीस, नदीम खान जैसे नाम प्रमुख हैं। बीडीए ने इन लोगों की संपत्तियों की जांच कर उन्हें भी नोटिस भेज दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों को अब कानूनन और प्रशासनिक दोनों स्तर पर जवाब देना होगा।

होटल-भवन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी

जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय है, उनकी संपत्तियों में होटल, मैरिज होम, शोरूम और कई आवासीय भवन शामिल हैं। बीडीए की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से कई निर्माण या तो बिना अनुमति के हैं या फिर मानकों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे सभी निर्माणों पर जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। बीडीए ने फरहत को नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें उनका मकान नियमों के खिलाफ बना है। बीडीए की जांच में यह भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में पाया गया। नोटिस में मकान खाली करने के लिए गुरुवार शाम तक का समय दिया गया था, जो पूरा हो गया है।

बीडीए, प्रशासन आज करेगा मंथन

मोहलत आज खत्म हो गई है। बीडीए शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर पुलिस बल के साथ कार्रवाई करेगा। माना जा रहा है कि मकान को गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा।

