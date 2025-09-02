Bareilly accounts officer Manoj Shukla pens poetry book wins one lakh prize money बही-खातों का हिसाब करते-करते एक अफसर ने लिख डाली छंद में किताब, मिला एक लाख का पुरस्कार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsBareilly accounts officer Manoj Shukla pens poetry book wins one lakh prize money

बरेली में तैनात लेखा अधिकारी मनोज शुक्ला ने बही-खातों का हिसाब करते-करते छंदों की किताब ही लिख डाली। इसके लिए उन्हें एक लाख रुपये का एक पुरस्कार भी मिला है।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, आशीष दीक्षित, बरेलीTue, 2 Sep 2025 12:12 PM
बरेली विकास भवन में वित्त एवं लेखा अधिकारी मनोज शुक्ला 'मनुज' ने बही-खातों का हिसाब करते-करते एक किताब की रचना कर दी। खास बात यह है कि इस किताब के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान ने एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया है। मनोज छंदों के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आमतौर पर गणित, फिजिक्स, अकाउंट जैसे विषयों से जुड़े लोगों की साहित्य में रुचि कम होती है, मगर विकास भवन में लेखाधिकारी मनोज शुक्ल इस मामले में एकदम अलग हैं।

लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ के मनोज स्कूल के समय से ही साहित्यकर्म में जुट गए थे। जैसे-जैसे अनुभव बढ़ा, वैसे-वैसे ही उनके अंदर साहित्यिक चेतना का भी विकास होता चला गया। मनोज ने सरकारी काम करते-करते ‘मन शिवाला हो गया’ नाम से एक पुस्तक की रचना की। इस काव्य कृति को आम पाठकों के साथ-साथ आलोचकों का भी साथ मिला। मनोज ने किताब में सुतारा, सुगत, सार, लावणी, कुकुभ, ताटंक, चतुष्पदी, राधेश्यामी, विधाता, गीतिका, सुमेरु व हेमंत आदि लोकप्रिय छंदों को आधार बनाकर गीतों की रचना की।

मनोज ने अपनी रचना में उर्दू और फारसी के व्यावहारिक शब्दों को भी स्थान दिया। आलोचकों ने इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह एक सरस भावपूर्ण कृति है, जो काव्य रसिकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर मंत्रमुग्ध कर देती है। इस कृति में लक्षणा एवं व्यंजना का अति सुंदर प्रयोग किया गया है।

कर्मचारी साहित्य संस्थान ने किया सम्मानित

मनोज को इस पुस्तक के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान ने गया प्रसाद शुक्ल ''सनेही'' पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मनोज ‘मैंने जीवन पृष्ठ टटोले’ नाम से भी एक पुस्तक लिख चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘गीत मंजूषा’ का संपादन किया है। एक दर्जन से अधिक छंदों के जनक मनोज इन दिनों ‘मील के पत्थर’ नाम से किताब लिख रहे हैं। यह पुस्तक सवैया छंदों पर आधारित है।

आकाशवाणी-दूरदर्शन में करते हैं नियमित काव्य पाठ

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में नियमित काव्य पाठ करने वाले मनोज शुक्ला को भारत भूषण स्मृति सारस्वत सम्मान, वाणी पुत्र सम्मान, राजकवि राम भरोसे लाल पंकज सम्मान, संस्कार भारती साहित्य सम्मान, साहित्य सेवा सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान आदि से नवाजा जा चुका है। मनोज का कहना है कि साहित्य कर्म उन्हें सकारात्मक रहने में मदद करता है और लोक सेवक के कार्य को और बेहतर तरीके से करने की हिम्मत देता है।

Bareilly Bareilly News Hindi Literature
