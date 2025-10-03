Bareilly Accident Car hits tree after crushing four labourers sitting on roadside two dead बरेली में हादसा: सड़क किनारे बैठे चार मजदूरों को रौंदकर पेड़ से टकराई कार, दो की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBareilly Accident Car hits tree after crushing four labourers sitting on roadside two dead

बरेली में हादसा: सड़क किनारे बैठे चार मजदूरों को रौंदकर पेड़ से टकराई कार, दो की मौत

बरेली के शाही थाना क्षेत्र के गांव परतापुर में सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे चार भट्ठा मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, मीरगंज/शाही (बरेली)Fri, 3 Oct 2025 07:03 PM
share Share
Follow Us on
बरेली में हादसा: सड़क किनारे बैठे चार मजदूरों को रौंदकर पेड़ से टकराई कार, दो की मौत

यूपी के बरेली में हादसा हो गया। जिसमें चार लोगों की जान चली गई। शाही थाना क्षेत्र के गांव परतापुर में सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे चार भट्ठा मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। वहीं हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

शाही थाना क्षेत्र के गांव परतापुर में रहने वाले भजन लाल, भोगराज, हेतराम और उनके भाई भानुप्रताप बरेली के पास एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। शुक्रवार सुबह चारों भट्ठे पर जाने के लिए धनेटा-शीशगढ़ मार्ग पर हेतराम के घर के सामने सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। करीब साढ़े पांच बजे शीशगढ़ की ओर से आई कार चारों को रौंदती हुई निकली गई और कुछ दूर जाकर पेड़ से टकरा गई।

हादसे में भानुप्रताप (35) और भोगराज (45) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भजनलाल और हेतराम गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर भाग गया। हेतराम के घर के सामने हादसा होने पर उनके परिजन तुरंत मौके पर पहुंच गए। उनकी सूचना पर ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। सूचना पर सीओ अजय कुमार के साथ ही शाही एसओ धर्मेंद्र कुमार विश्नोई भी पहुंच गए। उन्होंने घायलों को अस्पताल भेजा।

Bareilly News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |