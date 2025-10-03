बरेली में हादसा: सड़क किनारे बैठे चार मजदूरों को रौंदकर पेड़ से टकराई कार, दो की मौत

बरेली के शाही थाना क्षेत्र के गांव परतापुर में सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे चार भट्ठा मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी के बरेली में हादसा हो गया। जिसमें चार लोगों की जान चली गई। शाही थाना क्षेत्र के गांव परतापुर में सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे चार भट्ठा मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। वहीं हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

शाही थाना क्षेत्र के गांव परतापुर में रहने वाले भजन लाल, भोगराज, हेतराम और उनके भाई भानुप्रताप बरेली के पास एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। शुक्रवार सुबह चारों भट्ठे पर जाने के लिए धनेटा-शीशगढ़ मार्ग पर हेतराम के घर के सामने सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। करीब साढ़े पांच बजे शीशगढ़ की ओर से आई कार चारों को रौंदती हुई निकली गई और कुछ दूर जाकर पेड़ से टकरा गई।