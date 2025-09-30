Hindi NewsUP NewsBareilly 29 rioters, including former IMC district president Nadeem a close associate of Tauqeer Raza, jailed
बरेली बवाल : तौकीर रजा के करीबी आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम समेत 29 उपद्रवी गए जेल
यूपी के बरेली में बवाल के मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान समेत 29 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बवाल में उसने अहम भूमिका निभाई थी।
Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 08:34 AM
