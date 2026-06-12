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10वीं की इस छात्रा का निशाना अचूक, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में जीत लिए 14 मेडल

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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बरेली की रहने वाली 10वीं की छात्रा वृंदा महाजन ने सिर्फ छह महीने की ट्रेनिंग के बाद 14 मेडल जीते हैं। वृंदा ने अपने सटीक निशानेबाजी से प्री स्टेट शूटिंग व स्टेट शूटिंग टूर्नामेंट में ये सारे मेडल अपने नाम किए हैं।

10वीं की इस छात्रा का निशाना अचूक, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में जीत लिए 14 मेडल

कहते हैं कि प्रतिभा के साथ मेहनत और लगन जुड़ जाए तो सफलता दूर नहीं रहती। बरेली की युवा शूटर वृंदा महाजन ने इसे सच साबित कर दिखाया है। महज छह महीने पहले शूटिंग की नियमित प्रैक्टिस शुरू करने वाली वृंदा आज प्रदेश की उभरती हुई निशानेबाज बन चुकी हैं। उनका निशाना इतना सटीक है कि बीते दो महीनों में उन्होंने प्री स्टेट और स्टेट शूटिंग प्रतियोगिताओं में 14 मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

विद्या वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा वृंदा महाजन बहुत कम समय में शूटिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। जहां खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, वहीं वृंदा ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से कुछ ही महीनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर ली। अप्रैल में दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में उत्तर प्रदेश प्री स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन था। इस प्रतियोगिता में वृंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मेडल जीते। उन्होंने पॉइंट 22 बोर थ्री पोजीशन सीनियर और जूनियर महिला वर्ग में हिस्सा लिया था।

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उस प्रतियोगिता में वृंदा के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन 47वीं यूपी स्टेट शूटिंग के लिए हुआ। स्टेट चैंपियनशिप में भी वृंदा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने तीन गोल्ड, चार सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सभी को चौंका दिया। लगातार पदक जीतने के बाद अब खेल जगत में वृंदा महाजन का नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है।

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देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतना वृंदा महाजन का सपना है। भारतीय शूटिंग टीम के प्रदर्शन से प्रेरित वृंदा भविष्य में एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भाग लेना चाहती हैं। इसके लिए वह लगातार कठिन अभ्यास कर रही हैं और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में जुटी हैं। वृंदा अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, स्कूल और कोच को देती हैं। स्कूल प्रबंधक रवि प्रकाश अग्रवाल, प्रधानाचार्य योहान कुंवर और कोच अमित लगातार वृंदा का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। वृंदा महाजन का कहना है कि इंटरनेशनल शूटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वो जी-तोड़ मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि परिवार और शिक्षकों के सहयोग से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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