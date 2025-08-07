barber attacked man getting his beard shaved with razor his neck was cut and his intestines came out दाढ़ी बनवा रहे युवक पर नाई ने उस्तरे से किया जानलेवा हमला, गर्दन से बाहर आई आंत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दाढ़ी बनवा रहे युवक पर नाई ने उस्तरे से किया जानलेवा हमला, गर्दन से बाहर आई आंत

सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चेतिया कस्बे में गुरुवार शाम हुई एक दुस्साहिसक घटना से सनसनी फैल गई। सैलून पर दाढ़ी बनवाने गए युवक की गर्दन और पेट पर नाई ने उस्तुरे से वार कर दिया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, चेतिया (सिद्धार्थनगर)Thu, 7 Aug 2025 09:22 PM
यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चेतिया कस्बे में गुरुवार शाम हुई एक दुस्साहिसक घटना से सनसनी फैल गई। सैलून पर दाढ़ी बनवाने गए युवक की गर्दन और पेट पर नाई ने उस्तुरे से वार कर दिया। युवक की गर्दन का कुछ हिस्सा कट गया, जबकि आंत बाहर आ गई। अधिक खून बहने से युवक बेहोश हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बनी हुई है।

मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चांदे गड़िया गांव निवासी विशाल (21) पुत्र स्व. सुरेंद्र चेतिया चौराहे पर गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे दाढ़ी बनवाने गया था। सैलून में दाढ़ी बनाते समय किसी बात को लेकर नाई की उससे कहासुनी होने लगी। आपा खोकर नाई ने उस्तरे से विशाल की गर्दन पर वार कर दिया। गर्दन कुछ हिस्सा कट गया और खून बहने लगा। इसके बाद उसने विशाल के पेट पर भी उस्तुरा मार दिया। इससे करीब छह इंच पेट फट गया और आंत बाहर दिखने लगी। अधिक खून बहने से विशाल बेहोश हो गया।

इस घटना से चेतिया चौराहे पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने बेहोश युवक को पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक की हालत नाजुक बनी रही। पुलिस का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

