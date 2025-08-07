दाढ़ी बनवा रहे युवक पर नाई ने उस्तरे से किया जानलेवा हमला, गर्दन से बाहर आई आंत

सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चेतिया कस्बे में गुरुवार शाम हुई एक दुस्साहिसक घटना से सनसनी फैल गई। सैलून पर दाढ़ी बनवाने गए युवक की गर्दन और पेट पर नाई ने उस्तुरे से वार कर दिया।

यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चेतिया कस्बे में गुरुवार शाम हुई एक दुस्साहिसक घटना से सनसनी फैल गई। सैलून पर दाढ़ी बनवाने गए युवक की गर्दन और पेट पर नाई ने उस्तुरे से वार कर दिया। युवक की गर्दन का कुछ हिस्सा कट गया, जबकि आंत बाहर आ गई। अधिक खून बहने से युवक बेहोश हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बनी हुई है।

मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के चांदे गड़िया गांव निवासी विशाल (21) पुत्र स्व. सुरेंद्र चेतिया चौराहे पर गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे दाढ़ी बनवाने गया था। सैलून में दाढ़ी बनाते समय किसी बात को लेकर नाई की उससे कहासुनी होने लगी। आपा खोकर नाई ने उस्तरे से विशाल की गर्दन पर वार कर दिया। गर्दन कुछ हिस्सा कट गया और खून बहने लगा। इसके बाद उसने विशाल के पेट पर भी उस्तुरा मार दिया। इससे करीब छह इंच पेट फट गया और आंत बाहर दिखने लगी। अधिक खून बहने से विशाल बेहोश हो गया।