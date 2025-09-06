बिना अनुमति निकाला बारावफात का जुलूस; नारेबाजी के साथ किया हुड़दंग, 30 गिरफ्तार, 14 बाइक सीज

फिरोजाबाद में बिना अनुमति बावफात जुलूस निकालना और हुड़दंग मचाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही उनके पास से 14 बाइक बरामद की गई, पुलिस ने उन्हें भी सीज कर दिया।

यूपी के फिरोजाबाद में बिना अनुमति बावफात जुलूस निकालना और हुड़दंग मचाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही उनके पास से 14 बाइक बरामद की गई, पुलिस ने उन्हें भी सीज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला थाना उत्तर, दक्षिण, रामगढ़ एवं रसूलपुर का है। पांच सितंबर को बारावफात के जुलूस के बाद 40 से 50 युवक गैरपरम्परागत मार्ग से वापस आ रहे थे। इस दौरान युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और जमकर हुड़दंग मचाया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी।

थाना उत्तर पुलिस द्वारा वीडियो के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए लोगों को चिह्नित किया। इसमें थाना उत्तर पर 525/25 धारा 223(क)/126(2) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने वीडियो के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी को अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना उत्तर पर 3 पुलिस टीमों का गठन किया। इसमें थाना उत्तर पुलिस टीम ने वीडियो के आधार पर 30 अभियुक्तों को तीन अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। इनके पास से 14 मोटर साइकिलों भी जब्त की गईं। आरोपियों को शनिवार को जेल भेज दिया और बाइकों को सीज कर दिया।

पुलिस ने इन अभियुक्तों पर की है कार्रवाई इमरान (28) पुत्र राजुद्दीन नि0 ग्राम बैंदी थाना उत्तर, समीर (20) पुत्र जमील निवासी बारह बीघा थाना रामगढ, फैजान (19) पुत्र भूरे निवासी लालपुर थाना रामगढ, मौसीन (18) पुत्र इकरार निवासी लालपुर थाना रामगढ, जाहिद (24) पुत्र शाबिर निवासी नई बस्ती किशन पाल वाली गली थाना दक्षिण, साहिल (18) पुत्र जहीर निवासी लेवर कालोनी थाना लाइनपार, अनस (18) पुत्र अलाउद्दीन निवासी लेवर कालोनी थाना लाइनपार, समीर (18) पुत्र शाविर निवासी ताडो वाली बगिया थाना रामगढ, आतिफ (18) पुत्र मुस्तकीम निवासी नगला बरी थाना रामगढ, सोइब (20) पुत्र इरफान निवासी मसरुरगंज थाना रसूलपुर, अदीलउद्दीन (25) पुत्र सकीलउद्दीन निवासी कटरा पठानान शाही मस्जिद थाना दक्षिण, सोहिल (20) पुत्र मौहम्मद जमील निवासी आकाशवाणी थाना रामगढ, सोइब (20) पुत्र सरीश खान निवासी नैनी ग्लास थाना रसूलपुर, सहवाज (18) पुत्र मुन्ने अली निवासी चिश्तीनगर रामगढ, फैजान (20) पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मसरूर गंज थाना रसूलपुर, आमिर (21) पुत्र नौसाद निवासी रसूलपुर टंकी के पास थाना रसूलपुर, फरहान (19) पुत्र खालिद निवासी कोहिनूर रोड थाना रामगढ, जीशान (18) पुत्र रियाजुद्दीन निवासी कोहिनूर रोड थाना रामगढ, फैजान (18) पुत्र युनूस निवासी कोहिनूर रोड थाना रामगढ, अलसैफ (19) पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी कोहिनूर रोड, समीर (18) पुत्र रफीक निवासी कोहनूर रोड,