बारातियों ने डीजे पर काटा बवाल, घरातियों से भिड़े, दुल्हन ने शादी से इनकार किया, बैरंग लौटा दूल्हा

बारात की वधू पक्ष ने खूब खातिरदारी की। रात लगभग 12 बजे बराती दावत में खाना खा रहे थे। इसी बीच शराब के नशे में धुत कुछ बरातियों ने विवाद शुरू कर दिया। कुछ बराती डीजे पर भी पहुंच गए। झगड़ा शुरू कर दिया। जिससे नाराज होकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया।

आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के गांव तेजपाल की ठार में शराबी बरातियों ने हंगामा किया। घरातियों से मारपीट की। तीन लोग घायल हो गए। इस सारे घटनाक्रम से दुल्हन नाराज हो गई। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हा और बरात बैरंग लौटे। थाना डौकी क्षेत्र के तेजपाल की ठार में फिरोजाबाद के सोफीपुर से बरात आई थी। बारात की वधू पक्ष ने खूब खातिरदारी की। रात लगभग 12 बजे बराती दावत में खाना खा रहे थे। इसी बीच शराब के नशे में धुत कुछ बरातियों ने विवाद शुरू कर दिया। कुछ बराती डीजे पर भी पहुंच गए। झगड़ा शुरू कर दिया। शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई।

झगड़े से नाराज होकर दुल्हन ने तोड़ी शादी, बैरंग लौटा दूल्हा इस झगड़े की जानकारी दुल्हन को हुई तो वह नाराज हो गई। उसने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के इस फैसले से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। वर और वधू पक्ष में तनाव व्याप्त हो गया। दुल्हन को मनाने के प्रयास किए गए लेकिन वह अपने फैससे पर अड़ी रही। दुल्हन पक्ष के लोगों का कहना था कि शादी में सोने की चेन और 50 हजार रुपये कैश दिए हैं। अन्य सामान भी दिया है। इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद डौकी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों में झगड़ा शांत कराया।

शादी में ही झगड़ा कर दिया, वहां जाकर पता नहीं क्या करेंगे? बताया गया है कि शादी में बरातियों द्वारा किए गए हंगामे से दुल्हन काफी नाराज हो गई थी। उसका कहना था-अब वह वहां नहीं जाएगी। जब उन्होंने शादी में ही झगड़ा कर दिया। वहां जाकर पता नहीं क्या करेंगे। अब वह यह शादी नहीं करे