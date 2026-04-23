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बारातियों ने डीजे पर काटा बवाल, घरातियों से भिड़े, दुल्हन ने शादी से इनकार किया, बैरंग लौटा दूल्हा

Apr 23, 2026 02:56 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, आगरा
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बारात की वधू पक्ष ने खूब खातिरदारी की। रात लगभग 12 बजे बराती दावत में खाना खा रहे थे। इसी बीच शराब के नशे में धुत कुछ बरातियों ने विवाद शुरू कर दिया। कुछ बराती डीजे पर भी पहुंच गए। झगड़ा शुरू कर दिया। जिससे नाराज होकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। 

बारातियों ने डीजे पर काटा बवाल, घरातियों से भिड़े, दुल्हन ने शादी से इनकार किया, बैरंग लौटा दूल्हा

आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के गांव तेजपाल की ठार में शराबी बरातियों ने हंगामा किया। घरातियों से मारपीट की। तीन लोग घायल हो गए। इस सारे घटनाक्रम से दुल्हन नाराज हो गई। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हा और बरात बैरंग लौटे। थाना डौकी क्षेत्र के तेजपाल की ठार में फिरोजाबाद के सोफीपुर से बरात आई थी। बारात की वधू पक्ष ने खूब खातिरदारी की। रात लगभग 12 बजे बराती दावत में खाना खा रहे थे। इसी बीच शराब के नशे में धुत कुछ बरातियों ने विवाद शुरू कर दिया। कुछ बराती डीजे पर भी पहुंच गए। झगड़ा शुरू कर दिया। शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई।

झगड़े से नाराज होकर दुल्हन ने तोड़ी शादी, बैरंग लौटा दूल्हा

इस झगड़े की जानकारी दुल्हन को हुई तो वह नाराज हो गई। उसने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के इस फैसले से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। वर और वधू पक्ष में तनाव व्याप्त हो गया। दुल्हन को मनाने के प्रयास किए गए लेकिन वह अपने फैससे पर अड़ी रही। दुल्हन पक्ष के लोगों का कहना था कि शादी में सोने की चेन और 50 हजार रुपये कैश दिए हैं। अन्य सामान भी दिया है। इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद डौकी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों में झगड़ा शांत कराया।

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शादी में ही झगड़ा कर दिया, वहां जाकर पता नहीं क्या करेंगे?

बताया गया है कि शादी में बरातियों द्वारा किए गए हंगामे से दुल्हन काफी नाराज हो गई थी। उसका कहना था-अब वह वहां नहीं जाएगी। जब उन्होंने शादी में ही झगड़ा कर दिया। वहां जाकर पता नहीं क्या करेंगे। अब वह यह शादी नहीं करे

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मारपीट में हुए 3 लोग घायल, नहीं दी तहरीर

बताया गया है कि इस मारपीट में तीन लोग घायल हुए हैं। हालांकि किसी ने भी इस संबंध में पुलिस को तहरीर नहीं दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। दुल्हन के शादी न करने के फैसले के बाद दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। घंटों चली पंचायत के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को दिया गया सामान वापस कर दिया। इसके बाद दूल्हा और बरात बिना दुल्हन के बैरंग लौट गए। थानाध्यक्ष डौकी सुनीत शर्मा ने बताया-रात में शादी समारोह में झगड़े की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।

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