काशी के डिप्टी कलेक्टर ने सपने में देखा था मंदिर, नौकरी छोड़कर बन गए थे संन्यासी

बाराबंकी के कोठी स्थित सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर आस्था और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। काशी विश्वनाथ में तैनात डिप्टी कलेक्टर हरिशरण दास ने सपने में इस शिवलिंग को देखकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और महादेव की भक्ति में लीन हो गए।

Gyan Prakash हिन्दुस्तान, नीरज शुक्ला। कोठी (बाराबंकी)Mon, 15 Sep 2025 11:06 PM
सिद्धौर गांव में स्थित सिद्धेश्वर महादेव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत ग्रंथ में भी इस मंदिर का जिक्र है। वनवासकाल में पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तब यह क्षेत्र घना जंगल हुआ करता था। कालांतर में काशी विश्वनाथ में तैनात डिप्टी कलेक्टर हरिशरण दास ने इस शिवलिंग को सपने में देखा और ढूंढ़ते हुए यहां पहुंच गए। बाबा के दर्शन के बाद नौकरी छोड़ दी और सन्यास ग्रहण कर महादेव की भक्ति में लीन हो गए। आज भी इनकी समाधि मंदिर परिसर में स्थित है।

सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के प्रबंधक राजेंद्र वर्मा, महंत अनिल पुरी व मंदिर के शिलालेख के मुताबिक महाभारत ग्रंथ में वर्णित बनवास काल में पांडवों की ओर से स्थापित यह शिवलिंग है। कालांतर में काशी विश्वनाथ में डिप्टी कलेक्टर हरिशरण दास को स्वप्न में सिद्धौर का जगंल व झाड़ियों में छिपा शिवलिंग दिखा। इसके बाद वे त्यागपत्र देकर यहां पहुंचे और शिवलिंग को खोज निकाला। बाबा के दर्शन के बाद मन में बाबा के प्रति भाव लेकर सन्यास धारण कर लिया। इसके बाद मंडप बनाकर पूजा अर्चना की। बाद में महत्व व विश्वास से प्रभावित बौद्ध (सिद्धार्थ, जो राजा अजीत के मित्र शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे ) ने धर्मोंपदेश दिया। इसी क्रम में क्षेत्रीय जनता ने भव्य मंदिर बनवाया।

प्राचीन व ऐतिहासिक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के दो अलग इतिहास हैं। दोनों एक दूसरे पूरक हैं, क्योंकि उनकी कड़ियां कहीं ना कहीं मिलती है। एक में द्वापरयुग के शिवलिंग का उल्लेख है तो दूसरे में राजा अजीत की ओर से मंदिर निर्माण होना है। फिर उनके मित्र पुत्र ने यहां उपदेश दिया। इसी कड़ी में बनारस के मजिस्ट्रेट ने इसका जीर्णोद्धार कराया। जो मंदिर शिलालेख पर अंकित है। इसी मंदिर से जुड़े दो गांव पोराई व धनौरा का भी इतिहास उल्लेखनीय है। मंदिर जीर्णोद्धार से उसकी छठा निखरी है। यहां सावनी मेला व शिवरात्री पर शिव बारात निकलती है।

मंदिर का यह इतिहास: जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर नगर पंचायत सिद्धौर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। स्थापित शिवलिंग हजारों साल पुराना है। मंदिर की वास्तुकला व नक्काशी देखने लायक है। जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर अजीतपुरा गांव (अब पुरई) है। भरे जाति के भरतवंशी राजा अजीत थे। जो अवध राज्य के अधीन थे। भरे जाति के लोग भगवान शिव को ईष्ट देवता मानते थे। कहते हैं कि भरतवंशी राजा अजीत और शाक्य वंशी कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन की आपस में मित्रता थी। दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए इसी शिवलिंग पर पूजा-अर्चना की थी। राजा अजीत के दो पुत्र सिद्धशरण व धनीष चंद्र हुए। राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ हुए। मान्यता के अनुसार राजा अजीत ने कसौटी स्तंम्भ का शिव विग्रह बनवाकर एक विशाल शिव मंदिर निर्माण कराया। उनके युवराज सिद्धशरण ने सिद्धठौर व धनीष चंद्र ने धनौरा गांव बसाया। दोनों ने अलग अलग मंदिर बनाए। पोरई में नाग देवता तो धनौरा किले में भरैश्वर शिव मंदिर बना है। प्रधान गंगवाई पठनान मनरेगा उद्यान में चयनित कर जीर्णोद्धार कराया है।

समय के साथ मंदिर की छटा बदली

वर्ष 1992 से महंत अनिल पुरी के मुताबिक समय-समय पर हुई रंगाई पुताई, निर्माण कार्य से छटा बदली है। यहां अभरण तालाब, हवन कुंड, शौचालय, परिसर में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा करीब दो दर्जन से अधिक सोलर लाइटें लगाई गई र्हं। सावनी मेला व महाशिवरात्रि समेत शिवबारात भंडारे होते हैं। गैर जनपद श्रद्धालु पहुंचते हैं।

