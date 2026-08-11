Barabanki News: जबरन संबंध बनाने पर आड़े युवक ने युवती को जड़े थप्पड़

Barabanki News: एक युवती को देखकर उसके बाबा को देखने आई थी, तभी एक शोहदा सामने आया और उसे कई थप्पड़ जड़ दिया। पीड़िता ने बताया कि युवक पिछले कई महीनों से उसके पीछे पड़ा है और वह डर का सामना कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

Barabanki News: हैदरगढ़। स्थानीय एक निजी अस्पताल में भर्ती अपने बाबा को देखने आई युवती को एक शोहदे ने युवती के पिता और परिजनों के सामने कई थप्पड़ जड़ दिया। शोहदे की पिटाई से आहत पिता ने अपनी बेटी को लेकर सोमवार की शाम थाना हैदरगढ़ आए। पुलिस को बताया कि उसकी बेटी गैर प्रांत में एक बड़े शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही है। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के ही एक अन्य गांव का युवक भी उसी शहर में पढ़ाई करता है। बेटी ने बताया कि पहले उससे बातचीत होती थी। लेकिन बीते दो वर्षों से उसने युवक से बातचीत बंद कर दी। कई महीनों से युवक उसके पीछे पड़ा है। जबरन प्रेम संबंध बनाने के लिए अपराधिक कृत्य कर रहा है। बेटी ने आरोप लगाया कि युवक ने उसकी फोटो एडिट कर अश्लील तरीके से तैयार कर वायरल करता रहता है। अपनी शिक्षा पूरी करने पर लक्ष्य केंद्रित रहने के कारण लगातार वह अपमान सहन करती आ रही है।

घटना का विवरण बताया कि बाबा की तबियत खराब होने की सूचना पर गांव आई है। मंगलवार की शाम अपने बाबा को देखने हैदरगढ़ के एक निजी अस्पताल गई थी। पिता व घर की महिलाएं भी अस्पताल में मौजूद थे। इसी समय अचानक आए आरोपी युवक ने पीछे से उसके बाल पकड़ कर कई थप्पड़ जड़ दिए। परिजनों के सामने जान से मार डालने की धमकी देकर चला गया।

पुलिस की कार्रवाई पीड़ित बेटी व उसके पिता की व्यथा सुनने के बाद थाने में मौजूद दीवान ने उनसे कहा कि यह मामला केवल मारपीट का है। पीड़ित बेटी व उसके पिता ने बताया कि दीवान ने बोलकर अपने ढंग से तहरीर लिखाई। इस संबंध में कोतवाल अनिल कुमार पाण्डेय ने बताया कि मामला दूसरे शहर का है। पहले दोनों में बातचीत होती थी। बताया यहां युवक ने उसकी पिटाई की है। यह सही है। पुलिस ने आरोपी युवक के गांव छापा मारा। उसके घर में ताला लगा है। बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकोलीगल के लिए सीएचसी भेजा जा रहा है।