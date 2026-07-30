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Barabanki News: अश्लील तस्वीर वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 21 वर्षीय महिला ने पढ़ाई के दौरान मिले युवक पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Barabanki News: अश्लील तस्वीर वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म का आरोप

Barabanki News: कोठी। थाना क्षेत्र के एक गांव में पढ़ाई के दौरान हुई युवक से परिचय के बाद नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि इसकी वीडियो व फोटो आरोपी ने बनाई। उसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस में मामले की जांच कर रही है। कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 21 वर्षीय युवती का कहना है कि पढ़ाई के दौरान उसका क्षेत्र के एक युवक के साथ संपर्क हुआ था। आरोप है कि 28 जुलाई को दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर हत्या की धमकी दी।

इसकी शिकायत पर कोठी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मामले जांच शुरू की है। आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर दी।

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